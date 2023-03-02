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В Херсонской области нашли арсенал из десятков тысяч единиц оружия
В Херсонской области нашли арсенал из десятков тысяч единиц оружия - РИА Новости, 02.03.2023
В Херсонской области нашли арсенал из десятков тысяч единиц оружия
Крупный арсенал из десятков тысяч единиц оружия нашли на заброшенной птицеферме в Херсонской области, сообщила журналистам в четверг официальный представитель... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:06
2023-03-02T12:06
2023-03-02T12:09
россия
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупный арсенал из десятков тысяч единиц оружия нашли на заброшенной птицеферме в Херсонской области, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк."В восьми ангарах [в Чаплинском районе области] хранились десятки тысяч единиц вооружения. Среди них боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня "Град", танков, крупнокалиберного стрелкового оружия, а также гранаты, ящики с порохом и патронами. Все это передано Министерству обороны Российской Федерации", - сказала Волк.Она добавила, что в мероприятиях также принимали участие представители ФСБ и Росгвардии.
https://ria.ru/20230302/kherson-1855277542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , происшествия
Россия, Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области нашли арсенал из десятков тысяч единиц оружия
Арсенал из десятков тысяч единиц оружия нашли на заброшенной птицеферме под Херсоном