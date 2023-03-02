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В Херсонской области нашли арсенал из десятков тысяч единиц оружия

В Херсонской области нашли арсенал из десятков тысяч единиц оружия - РИА Новости, 02.03.2023

В Херсонской области нашли арсенал из десятков тысяч единиц оружия

Крупный арсенал из десятков тысяч единиц оружия нашли на заброшенной птицеферме в Херсонской области, сообщила журналистам в четверг официальный представитель... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:06

2023-03-02T12:06

2023-03-02T12:09

россия

херсонская область

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупный арсенал из десятков тысяч единиц оружия нашли на заброшенной птицеферме в Херсонской области, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк."В восьми ангарах [в Чаплинском районе области] хранились десятки тысяч единиц вооружения. Среди них боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня "Град", танков, крупнокалиберного стрелкового оружия, а также гранаты, ящики с порохом и патронами. Все это передано Министерству обороны Российской Федерации", - сказала Волк.Она добавила, что в мероприятиях также принимали участие представители ФСБ и Росгвардии.

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херсонская область

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Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , происшествия