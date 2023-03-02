https://ria.ru/20230302/aktsiya-1855486640.html
В Париже чернокожие мигранты из Африки вышли на акцию против нового закона
В Париже чернокожие мигранты из Африки вышли на акцию против нового закона - РИА Новости, 02.03.2023
В Париже чернокожие мигранты из Африки вышли на акцию против нового закона
Около двух сотен чернокожих мигрантов из стран Африки вышли на улицы французской столицы в знак протеста против закона, ужесточающего миграционную политику,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:40
2023-03-02T20:40
2023-03-02T21:36
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Около двух сотен чернокожих мигрантов из стран Африки вышли на улицы французской столицы в знак протеста против закона, ужесточающего миграционную политику, передаёт корреспондент РИА Новости. Участники акции несут растяжку с призывом к правительству выдать документы мигрантам. Они скандируют лозунги "Долой закон Дарманена!" (Жеральд Дарманен – глава МВД страны – ред.), "Дайте нам бумаги", "Мы хотим работать". Акция проходит в преддверии более масштабной манифестации, которую ассоциации по защите мигрантов созывают 4 марта. "Новый законопроект правительства об убежище и иммиграции является радикальным отрицанием фундаментальных прав мигрантов. Он ставит целью закрепить в законе произвол и репрессивные практики перфектов", - говорится в петиции французских НПО против ужесточения законодательства об иммиграции. Отмечается, что мигранты "обесчеловечены" и рассматриваются исключительно как рабочая сила, которая лишена права на легализацию, если речь не идет о секторе, где не хватает рабочих рук. Петицию подписали многие организации и профсоюзы, среди них Гражданская ассамблея выходцев из Турции, Ассоциация марокканцев во Франции, Ассоциация работников Магриба, Марокканская ассоциация по правам человека, профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда", "Рабочая солидарность", профсоюз адвокатов Франции, Национальный союз студентов Франции, объединение профсоюзов Солидарность и многие другие, а также около сотни НПО и сообществ. Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер, упрощающих депортацию мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Законопроект выделяет возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи. В ноябре МВД заявило, что усилит контроль за депортацией нелегальных мигрантов. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект начнет рассматриваться в Сенате Франции в конце марта.
https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854444622.html
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Акция в Париже против закона, ужесточающего миграционную политику
Около двух сотен чернокожих мигрантов из стран Африки вышли на улицы французской столицы в знак протеста против закона, ужесточающего миграционную политику, передаёт корреспондент РИА Новости.
2023-03-02T20:40
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в мире, франция, париж, африка, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Африка, Жеральд Дарманен
В Париже чернокожие мигранты из Африки вышли на акцию против нового закона
В Париже около 200 чернокожих мигрантов из Африки вышли на акцию против нового закона
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Около двух сотен чернокожих мигрантов из стран Африки вышли на улицы французской столицы в знак протеста против закона, ужесточающего миграционную политику, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участники акции несут растяжку с призывом к правительству выдать документы мигрантам. Они скандируют лозунги "Долой закон Дарманена!" (Жеральд Дарманен
– глава МВД страны – ред.), "Дайте нам бумаги", "Мы хотим работать". Акция проходит в преддверии более масштабной манифестации, которую ассоциации по защите мигрантов созывают 4 марта.
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"Новый законопроект правительства об убежище и иммиграции является радикальным отрицанием фундаментальных прав мигрантов. Он ставит целью закрепить в законе произвол и репрессивные практики перфектов", - говорится в петиции французских НПО против ужесточения законодательства об иммиграции. Отмечается, что мигранты "обесчеловечены" и рассматриваются исключительно как рабочая сила, которая лишена права на легализацию, если речь не идет о секторе, где не хватает рабочих рук.
Петицию подписали многие организации и профсоюзы, среди них Гражданская ассамблея выходцев из Турции
, Ассоциация марокканцев во Франции
, Ассоциация работников Магриба, Марокканская ассоциация по правам человека, профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда", "Рабочая солидарность", профсоюз адвокатов Франции, Национальный союз студентов Франции, объединение профсоюзов Солидарность и многие другие, а также около сотни НПО и сообществ.
Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер, упрощающих депортацию мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции.
Законопроект выделяет возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи. В ноябре МВД заявило, что усилит контроль за депортацией нелегальных мигрантов. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект начнет рассматриваться в Сенате Франции в конце марта.
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