https://ria.ru/20230302/aerotaksi-1855282483.html
В Сибири заработает аэротакси между "горнолыжными" регионами
В Сибири заработает аэротакси между "горнолыжными" регионами - РИА Новости, 02.03.2023
В Сибири заработает аэротакси между "горнолыжными" регионами
Аэротакси между "горнолыжными" регионами появится в Сибири, заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин на Красноярском экономическом форуме. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:08
2023-03-02T14:08
2023-03-02T14:08
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олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Аэротакси между "горнолыжными" регионами появится в Сибири, заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин на Красноярском экономическом форуме. "Глава республики рассказал о планах по запуску авиамаршрута между "горнолыжными" регионами Сибири: Республикой Алтай (курорты Манжерок и Телецкий), Кузбассом (Шерегеш) и Алтайским краем (Белокуриха), который может стать востребованным для любителей зимних видов спорта со всей России", — сообщил пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.Он отметил, что на полях Красноярского экономического форума состоялось заседание координационного совета ассоциации "Сибирское соглашение" по туризму. Глава Республики Алтай, возглавляющий совет, призвал своих коллег – руководителей сибирских регионов — лоббировать авиаперевозки внутри федерального округа, чтобы как жители, так и гости Сибири могли легко путешествовать между регионами. "Из Горно-Алтайска в настоящий момент организовано регулярное авиасообщение с Новосибирском и Красноярском. Ведутся переговоры об увеличении числа рейсов из Республики Алтай в Новосибирск как крупнейший хаб, и организации рейсов из Горно-Алтайска в Омск, Иркутск, Новокузнецк", — отметил Максимов.
https://ria.ru/20230119/kurorty-1845815181.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Алтайский край, Олег Хорохордин, Красноярский край, Кемеровская область
В Сибири заработает аэротакси между "горнолыжными" регионами
Глава Республики Алтай: аэротакси между "горнолыжными" регионами появится в Сибири
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Аэротакси между "горнолыжными" регионами появится в Сибири, заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин на Красноярском экономическом форуме.
"Глава республики рассказал о планах по запуску авиамаршрута между "горнолыжными" регионами Сибири: Республикой Алтай (курорты Манжерок и Телецкий), Кузбассом (Шерегеш) и Алтайским краем (Белокуриха), который может стать востребованным для любителей зимних видов спорта со всей России", — сообщил пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.
Он отметил, что на полях Красноярского экономического форума состоялось заседание координационного совета ассоциации "Сибирское соглашение" по туризму. Глава Республики Алтай, возглавляющий совет, призвал своих коллег – руководителей сибирских регионов — лоббировать авиаперевозки внутри федерального округа, чтобы как жители, так и гости Сибири могли легко путешествовать между регионами.
"Из Горно-Алтайска в настоящий момент организовано регулярное авиасообщение с Новосибирском и Красноярском. Ведутся переговоры об увеличении числа рейсов из Республики Алтай в Новосибирск как крупнейший хаб, и организации рейсов из Горно-Алтайска в Омск, Иркутск, Новокузнецк", — отметил Максимов.
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