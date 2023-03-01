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Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч - РИА Новости, 01.03.2023
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08:56 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч - РИА Новости, 01.03.2023
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч
Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:56
2023-03-01T08:56
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). "По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан", - сообщило управление. Оставшиеся без крова размещены в более чем 358 тысячах палаток и в контейнерных домах. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".
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турция
кахраманмараш
сирия
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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

AFAD: число погибших при землетрясении в Турции достигло 45 089 человек

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
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СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
"По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан", - сообщило управление.
Оставшиеся без крова размещены в более чем 358 тысячах палаток и в контейнерных домах.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".
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В миреТурцияКахраманмарашСирияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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