https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html

Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч - РИА Новости, 01.03.2023

Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:56

2023-03-01T08:56

2023-03-01T08:56

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). "По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан", - сообщило управление. Оставшиеся без крова размещены в более чем 358 тысячах палаток и в контейнерных домах. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".

https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html

турция

кахраманмараш

сирия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии