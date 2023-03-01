https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855184129.html

Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина

Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина - РИА Новости, 02.03.2023

Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артемовске вот-вот падет под натиском российской армии, пишет обозреватель британской газеты... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-01T17:38

2023-03-01T17:38

2023-03-02T03:43

политика

украина

россия

артемовск

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артемовске вот-вот падет под натиском российской армии, пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.По словам колумниста, взятие под контроль этого населенного пункта станет символической и стратегической победой России.В понедельник о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ситуация для киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

украина

россия

артемовск

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политика, украина, россия, артемовск, владимир зеленский