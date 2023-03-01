https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855184129.html
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина - РИА Новости, 02.03.2023
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина
Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артемовске вот-вот падет под натиском российской армии, пишет обозреватель британской газеты... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-01T17:38
2023-03-01T17:38
2023-03-02T03:43
политика
украина
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артемовск
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артемовске вот-вот падет под натиском российской армии, пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.По словам колумниста, взятие под контроль этого населенного пункта станет символической и стратегической победой России.В понедельник о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ситуация для киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html
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политика, украина, россия, артемовск, владимир зеленский
Политика, Украина, Россия, Артемовск, Владимир Зеленский
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина
Daily Express: Зеленский опасается разгрома группировки ВСУ под Артемовском