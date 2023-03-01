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Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина - РИА Новости, 02.03.2023
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17:38 01.03.2023 (обновлено: 03:43 02.03.2023)
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855184129.html
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина - РИА Новости, 02.03.2023
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина
Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артемовске вот-вот падет под натиском российской армии, пишет обозреватель британской газеты... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-01T17:38
2023-03-02T03:43
политика
украина
россия
артемовск
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артемовске вот-вот падет под натиском российской армии, пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.По словам колумниста, взятие под контроль этого населенного пункта станет символической и стратегической победой России.В понедельник о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ситуация для киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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россия
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политика, украина, россия, артемовск, владимир зеленский
Политика, Украина, Россия, Артемовск, Владимир Зеленский
Express: Зеленский в ужасе от неминуемой стратегической победы Путина

Daily Express: Зеленский опасается разгрома группировки ВСУ под Артемовском

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артемовске вот-вот падет под натиском российской армии, пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.
«

"Владимир Путин усиливает давление на город Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). Владимир Зеленский признает, что защищать его становится все труднее", — говорится в статье.

По словам колумниста, взятие под контроль этого населенного пункта станет символической и стратегической победой России.
В понедельник о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ситуация для киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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