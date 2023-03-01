https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855121139.html

СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США

СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США - РИА Новости, 01.03.2023

СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США

Украинские власти пытаются организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и спикером палаты представителей США, республиканцем Кевином Маккарти,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:39

2023-03-01T14:39

2023-03-01T14:40

в мире

украина

сша

владимир зеленский

кевин маккарти

майкл маккол

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские власти пытаются организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и спикером палаты представителей США, республиканцем Кевином Маккарти, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, звонок еще не запланирован. Предмет возможного разговора не уточняется. Punchbowl News напоминает, что ряд республиканцев в палате представителей выступили против увеличения предоставляемой Украине помощи. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

https://ria.ru/20230301/yellen-1855003024.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, кевин маккарти, майкл маккол