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СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США - РИА Новости, 01.03.2023
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14:39 01.03.2023 (обновлено: 14:40 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855121139.html
СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США
СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США - РИА Новости, 01.03.2023
СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США
Украинские власти пытаются организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и спикером палаты представителей США, республиканцем Кевином Маккарти,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:39
2023-03-01T14:40
в мире
украина
сша
владимир зеленский
кевин маккарти
майкл маккол
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские власти пытаются организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и спикером палаты представителей США, республиканцем Кевином Маккарти, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, звонок еще не запланирован. Предмет возможного разговора не уточняется. Punchbowl News напоминает, что ряд республиканцев в палате представителей выступили против увеличения предоставляемой Украине помощи. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, кевин маккарти, майкл маккол
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Майкл Маккол
СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США

Punchbowl News: Киев добивается разговора Зеленского со спикером палаты представителей США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские власти пытаются организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и спикером палаты представителей США, республиканцем Кевином Маккарти, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Украинское правительство пытается организовать телефонный звонок между спикером Кевином Маккарти и украинским президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении издания.
По его данным, звонок еще не запланирован. Предмет возможного разговора не уточняется.
Punchbowl News напоминает, что ряд республиканцев в палате представителей выступили против увеличения предоставляемой Украине помощи.
В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Владимир Зеленский и министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Американцев разъярило заявление главы минфина США о помощи Украине
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