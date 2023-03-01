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Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России - РИА Новости, 01.03.2023
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10:57 01.03.2023 (обновлено: 12:53 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855050038.html
Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России
Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России - РИА Новости, 01.03.2023
Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его очередного видеообращения. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:57
2023-03-01T12:53
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его очередного видеообращения."Мы разрушим всю эту российскую систему, от шестеренок до архитекторов, и приведем ее к правосудию", — заявил украинский лидер.Пользователи портала усомнились в психическом здоровье политика, а некоторые указали, что Зеленский слишком самоуверен."На данный момент больше похоже, что разрушат Украину. И буквально", — отметил Hans S."Тому, кто все еще считает Зеленского вменяемым, стоит обратить внимание на его психику. Визит Байдена, похоже, его перевозбудил. Никто больше не может его утихомирить", — указал Walter B."Задаюсь вопросом, а не слишком ли Зеленский переоценивает себя", — подытожил Nobbi Payne.Ранее Владимир Зеленский заявлял об ухудшении положения ВСУ в Артемовске, а бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинский политик будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.
https://ria.ru/20230301/pentagon-1855008027.html
https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России

Читатели Die Welt в Германии раскритиковали Зеленского за слова о разрушении России

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его очередного видеообращения.
"Мы разрушим всю эту российскую систему, от шестеренок до архитекторов, и приведем ее к правосудию", — заявил украинский лидер.
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Пользователи портала усомнились в психическом здоровье политика, а некоторые указали, что Зеленский слишком самоуверен.
«

"Теперь Зеленский окончательно сошел с ума. Когда вы выбираете актера президентом, правительство становится театром", — прокомментировал Reiner T.

"На данный момент больше похоже, что разрушат Украину. И буквально", — отметил Hans S.
"Тому, кто все еще считает Зеленского вменяемым, стоит обратить внимание на его психику. Визит Байдена, похоже, его перевозбудил. Никто больше не может его утихомирить", — указал Walter B.
«

"Зеленский становится все более дерзким и, видимо, теряет связь с реальностью", — написала Tessa T.

"Задаюсь вопросом, а не слишком ли Зеленский переоценивает себя", — подытожил Nobbi Payne.
Ранее Владимир Зеленский заявлял об ухудшении положения ВСУ в Артемовске, а бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинский политик будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.
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