https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855050038.html

Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России

Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России - РИА Новости, 01.03.2023

Немцы назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о России

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его очередного видеообращения. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:57

2023-03-01T10:57

2023-03-01T12:53

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украина

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его очередного видеообращения."Мы разрушим всю эту российскую систему, от шестеренок до архитекторов, и приведем ее к правосудию", — заявил украинский лидер.Пользователи портала усомнились в психическом здоровье политика, а некоторые указали, что Зеленский слишком самоуверен."На данный момент больше похоже, что разрушат Украину. И буквально", — отметил Hans S."Тому, кто все еще считает Зеленского вменяемым, стоит обратить внимание на его психику. Визит Байдена, похоже, его перевозбудил. Никто больше не может его утихомирить", — указал Walter B."Задаюсь вопросом, а не слишком ли Зеленский переоценивает себя", — подытожил Nobbi Payne.Ранее Владимир Зеленский заявлял об ухудшении положения ВСУ в Артемовске, а бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинский политик будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.

https://ria.ru/20230301/pentagon-1855008027.html

https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский