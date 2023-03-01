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Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.03.2023
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22:08 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/zakharova-1855233758.html
Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому"
Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.03.2023
Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию СМИ о выводах Вашингтона, что "гаванский синдром" не связан со злокозненными... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T22:08
2023-03-01T22:08
в мире
россия
мария захарова
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию СМИ о выводах Вашингтона, что "гаванский синдром" не связан со злокозненными действиями других стран, напомнив, что ранее в США указывали на Россию. Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на доклад. Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, которых сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы".
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в мире, россия, мария захарова, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Мария Захарова, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому"

Захарова напомнила США об обвинениях в адрес России по "гаванскому синдрому"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию СМИ о выводах Вашингтона, что "гаванский синдром" не связан со злокозненными действиями других стран, напомнив, что ранее в США указывали на Россию.
«

"То есть получается, что наш образ "империи зла" рушится на глазах? Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ, утверждали, что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России", - написала Захарова в телеграм-канале.

Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на доклад.
Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, которых сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы".
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о "высокомерном" тоне разговора
27 февраля, 11:27
 
В миреРоссияМария ЗахароваСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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