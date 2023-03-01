Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому"
Захарова напомнила США об обвинениях в адрес России по "гаванскому синдрому"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию СМИ о выводах Вашингтона, что "гаванский синдром" не связан со злокозненными действиями других стран, напомнив, что ранее в США указывали на Россию.
«
"То есть получается, что наш образ "империи зла" рушится на глазах? Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ, утверждали, что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России", - написала Захарова в телеграм-канале.
Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на доклад.
Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, которых сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы".