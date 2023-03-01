https://ria.ru/20230301/zakharova-1855233758.html

Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому"

Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.03.2023

Захарова прокомментировала выводы США по "гаванскому синдрому"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию СМИ о выводах Вашингтона, что "гаванский синдром" не связан со злокозненными... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T22:08

2023-03-01T22:08

2023-03-01T22:08

в мире

россия

мария захарова

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию СМИ о выводах Вашингтона, что "гаванский синдром" не связан со злокозненными действиями других стран, напомнив, что ранее в США указывали на Россию. Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на доклад. Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, которых сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы".

https://ria.ru/20230227/berns-1854544755.html

россия

сша

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в мире, россия, мария захарова, сша, центральное разведывательное управление (цру)