Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/yazyk-1855103803.html
В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона
В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона - РИА Новости, 01.03.2023
В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона
В Кремле пока не планируют менять язык публикаций, этот вопрос будет решаться после ознакомления с пособиями, которые подготовят в связи с законом о госязыке,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:45
2023-03-01T13:45
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_861491394db51208b3a8002029ec1281.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле пока не планируют менять язык публикаций, этот вопрос будет решаться после ознакомления с пособиями, которые подготовят в связи с законом о госязыке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле вносить какие-то лингвистические изменения в речах и публикациях в связи с новыми поправками. Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка. Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.
https://ria.ru/20230216/slova-1852541161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона

Песков: в Кремле решат вопрос об изменении языка публикаций после ознакомления с пособиями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле пока не планируют менять язык публикаций, этот вопрос будет решаться после ознакомления с пособиями, которые подготовят в связи с законом о госязыке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле вносить какие-то лингвистические изменения в речах и публикациях в связи с новыми поправками.
Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка. Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Ямпольская назвала сроки замены иностранных слов на русские аналоги
16 февраля, 22:08
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала