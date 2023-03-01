https://ria.ru/20230301/yazyk-1855103803.html

В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона

В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона - РИА Новости, 01.03.2023

В Кремле рассказали, изменится ли язык публикаций из-за нового закона

В Кремле пока не планируют менять язык публикаций, этот вопрос будет решаться после ознакомления с пособиями, которые подготовят в связи с законом о госязыке,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:45

2023-03-01T13:45

2023-03-01T13:45

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле пока не планируют менять язык публикаций, этот вопрос будет решаться после ознакомления с пособиями, которые подготовят в связи с законом о госязыке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле вносить какие-то лингвистические изменения в речах и публикациях в связи с новыми поправками. Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка. Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

https://ria.ru/20230216/slova-1852541161.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, владимир путин