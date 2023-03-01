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СМИ: в Японии число самоубийств среди детей выросло до рекордного уровня - РИА Новости, 01.03.2023
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06:37 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/yaponiya-1855007652.html
СМИ: в Японии число самоубийств среди детей выросло до рекордного уровня
СМИ: в Японии число самоубийств среди детей выросло до рекордного уровня - РИА Новости, 01.03.2023
СМИ: в Японии число самоубийств среди детей выросло до рекордного уровня
Число самоубийств среди детей в Японии в прошлом году выросло по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня, сообщил телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:37
2023-03-01T06:37
япония
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Число самоубийств среди детей в Японии в прошлом году выросло по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня, сообщил телеканал NHK со ссылкой на предварительные данные министерства здравоохранения. За 2022 год добровольно ушли из жизни 512 детей школьного возраста, это на 39 человек больше показателей предыдущего года. Порог в 500 человек в год был превышен впервые. Наибольший прирост отмечается в возрастной категории старшеклассников – 352 человека, что на 38 человек больше, чем в предыдущем году. В прошлом году добровольно ушли из жизни 143 учащихся средних и 17 младших классов. В Японии работает круглосуточная служба помощи детям. Министр образования Кэйко Нагаока в связи с обнародованными данными дала указания муниципальным комитетам по образованию приложить усилия для скорейшего выявления опасных признаков у детей и подростков и наладить связь с родителями, так как "дети должны знать, что обязательно найдется кто-то взрослый, кто поможет".
https://ria.ru/20230216/yaponiya-1852297839.html
https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847829907.html
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РИА Новости
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96
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япония, в мире
Япония, В мире
СМИ: в Японии число самоубийств среди детей выросло до рекордного уровня

NHK: в Японии число самоубийств среди детей в прошлом году достигло рекордного уровня

© AP Photo / Junji KurokawaПолиция в Японии
Полиция в Японии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Полиция в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Число самоубийств среди детей в Японии в прошлом году выросло по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня, сообщил телеканал NHK со ссылкой на предварительные данные министерства здравоохранения.
За 2022 год добровольно ушли из жизни 512 детей школьного возраста, это на 39 человек больше показателей предыдущего года. Порог в 500 человек в год был превышен впервые.
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Наибольший прирост отмечается в возрастной категории старшеклассников – 352 человека, что на 38 человек больше, чем в предыдущем году. В прошлом году добровольно ушли из жизни 143 учащихся средних и 17 младших классов.
В Японии работает круглосуточная служба помощи детям.
Министр образования Кэйко Нагаока в связи с обнародованными данными дала указания муниципальным комитетам по образованию приложить усилия для скорейшего выявления опасных признаков у детей и подростков и наладить связь с родителями, так как "дети должны знать, что обязательно найдется кто-то взрослый, кто поможет".
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