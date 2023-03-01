В МГУ открылась уникальная мультимедийная выставка о героях университета
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМультимедийная выставка "Эхо героев", посвященная выдающимся сотрудникам МГУ
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уникальная мультимедийная выставка "Эхо героев", посвященная выдающимся сотрудникам Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, открылась в стенах МГУ.
Первая часть цифровой выставки посвящена защитникам Отечества — преподавателям и выпускникам МГУ, героически прошедшим Великую Отечественную войну.
В погруженном в темноту пространстве "Эхо героев" гостей встречает виртуальный Михаил Ломоносов, который приветствует посетителей. Затем пространство зала "оживает", на его стены проецируются видеоистории. Голос рассказчика и музыка со звуковыми эффектами поддерживают визуальный ряд.
В числе героев первой части выставки, расположенной в Ломоносовском корпусе МГУ, — штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза Евгения Руднева; татарский поэт, герой-антифашист; корреспондент армейской газеты "Отвага" 2-й ударной армии Волховского фронта, старший политрук Муса Джалиль; телеграфистка, тянувшая провода связи между советскими боевыми частями от Сталинграда до самого Берлина, Варвара Базарная; автоматчик 300-го стрелкового полка Эстонского корпуса Олег Лейст.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМультимедийная выставка "Эхо героев", посвященная выдающимся сотрудникам МГУ
Мультимедийная выставка "Эхо героев", посвященная выдающимся сотрудникам МГУ
По словам ректора МГУ, академика РАН Виктора Садовничего, выступившего на открытии выставки, она "очень важна для нашей страны, для нашей молодежи".
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"Очень хорошо, что мы будем сохранять память о наших героях такими современными способами. И надо объявить на факультетах, чтобы как можно больше ребят это посмотрели", — сказал глава вуза.
Он рассказал, что сам помнит Великую Отечественную войну.
"Я хорошо знаю, что такое бомбежки, что такое обстрелы. И поэтому те люди, которые и учились, и спасали нашу страну, — герои", — добавил Садовничий.
Значимость нынешней выставки отметил декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Всеволод Ткачук. Он рассказал, что на факультете чтут память о тех, кто воевал за Родину.
"Мне кажется, замечательно, что к нам вернулась практика воспитательной работы со студентами. Это очень важно", — сказал ученый.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМультимедийная выставка "Эхо героев", посвященная выдающимся сотрудникам МГУ
Мультимедийная выставка "Эхо героев", посвященная выдающимся сотрудникам МГУ
"Современная жизнь и движение в наше будущее, с моей точки зрения, невозможны без осознания своих корней, своей истории", — отметила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науки, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова по науке Мария Воронцова.
"И на сегодняшний день сохранение нашей истории и нашего наследия приобретает фундаментальный характер", — подчеркнула она.
По словам Воронцовой, задача авторов проекта была в том, чтобы "оживить" данные, находящиеся на других носителях — в книгах и архивных документах, а современные технологии предлагают новые формы, в которой информация была бы привлекательна для молодежи.
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"В перспективе мы надеемся, если проект будет иметь успех, организовать более масштабную выставку. Хотелось бы расширить контент, показывая судьбы людей, которые оставили след в жизни не только Московского университета, но и нашей страны", — сказала Воронцова.
Вторая часть выставки будет посвящена Международному женскому дню 8 марта.