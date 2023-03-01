https://ria.ru/20230301/vylov-1855008353.html

В Бурятии будут судить ОПГ за незаконный вылов байкальского омуля

В Бурятии будут судить ОПГ за незаконный вылов байкальского омуля - РИА Новости, 01.03.2023

В Бурятии будут судить ОПГ за незаконный вылов байкальского омуля

Дело об ОПГ, специализировавшейся на незаконной добыче омуля в Кабанском районе Бурятии, передано в суд, ущерб от ее деятельности составил около 5 миллионов... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:01

2023-03-01T07:01

2023-03-01T07:01

кабанский район

россия

улан-удэ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg

УЛАН-УДЭ, 1 мар – РИА Новости. Дело об ОПГ, специализировавшейся на незаконной добыче омуля в Кабанском районе Бурятии, передано в суд, ущерб от ее деятельности составил около 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД. По данным ведомства, завершено расследование деятельности криминального "квартета", задержанного сотрудниками полиции и ФСБ в августе прошлого года. "Четверым ее участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой)… У них изъято 646 особей незаконно выловленного байкальского омуля. Ущерб от противоправной деятельности составил более 4,7 миллиона рублей… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд", – говорится в сообщении. Известно, что преступную группу для незаконной добычи омуля организовала 40-летняя улан-удэнка, в ней состояли еще две женщины и мужчина. Каждый из них выполнял свою роль. Так, 40-летний житель Кабанского района отвечал за вылов рыбы, информирование о ее количестве, временное хранение и передачу участникам ОПГ. 48-летняя улан-удэнка вела бухгалтерию, содействовала в транспортировке, переработке, хранении и сбыте незаконно выловленной рыбы. Еще одна 47-летняя жительница Улан-Удэ занималась организацией транспортировки, переработки, хранения и сбыта омуля. У задержанных имелись автотранспорт, резиновая лодка с комплектом моторов, снасти, морозильное оборудование. Отмечается, что трое фигурантов, в том числе две женщины – организатор и исполнитель, уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию омуля, однако продолжили противоправную деятельность. Теперь всех участников ОПГ ждет суд.

https://ria.ru/20221122/ryba-1833453722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230222/tanker-1853718681.html

кабанский район

россия

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кабанский район, россия, улан-удэ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия