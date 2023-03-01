В Бурятии будут судить ОПГ за незаконный вылов байкальского омуля
В Бурятии будут судить ОПГ, выловившую байкальского омуля почти на пять миллионов рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 1 мар – РИА Новости. Дело об ОПГ, специализировавшейся на незаконной добыче омуля в Кабанском районе Бурятии, передано в суд, ущерб от ее деятельности составил около 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, завершено расследование деятельности криминального "квартета", задержанного сотрудниками полиции и ФСБ в августе прошлого года.
"Четверым ее участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой)… У них изъято 646 особей незаконно выловленного байкальского омуля. Ущерб от противоправной деятельности составил более 4,7 миллиона рублей… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд", – говорится в сообщении.
Известно, что преступную группу для незаконной добычи омуля организовала 40-летняя улан-удэнка, в ней состояли еще две женщины и мужчина. Каждый из них выполнял свою роль. Так, 40-летний житель Кабанского района отвечал за вылов рыбы, информирование о ее количестве, временное хранение и передачу участникам ОПГ. 48-летняя улан-удэнка вела бухгалтерию, содействовала в транспортировке, переработке, хранении и сбыте незаконно выловленной рыбы. Еще одна 47-летняя жительница Улан-Удэ занималась организацией транспортировки, переработки, хранения и сбыта омуля. У задержанных имелись автотранспорт, резиновая лодка с комплектом моторов, снасти, морозильное оборудование.
Отмечается, что трое фигурантов, в том числе две женщины – организатор и исполнитель, уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию омуля, однако продолжили противоправную деятельность. Теперь всех участников ОПГ ждет суд.