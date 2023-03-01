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Спад ВВП России замедлился до 3,2 процента
Спад ВВП России замедлился до 3,2 процента - РИА Новости, 01.03.2023
Спад ВВП России замедлился до 3,2 процента
Спад российской экономики в январе 2023 года замедлился до 3,2% в годовом выражении с 4,2% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:16
2023-03-01T19:16
2023-03-01T19:21
экономика
цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спад российской экономики в январе 2023 года замедлился до 3,2% в годовом выражении с 4,2% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "В январе 2023 года экономика продолжила восстанавливаться. В годовом выражении снижение ВВП замедлилось до 3,2% год к году после 4,2% год к году в декабре 2022 года", - сказано в материалах. В обзоре также отмечается, что в январе по отношению к декабрю экономика выросла с исключением сезонности на 0,2%. "Положительный вклад в экономику в январе продолжает вносить строительство. Также поддержку экономике оказал рост грузооборота транспорта (за исключением трубопроводного), восстановление оптовой и розничной торговли, а также рост выпуска обрабатывающих производств", - указано в документе.
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экономика, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Спад ВВП России замедлился до 3,2 процента
Минэкономразвития: спад ВВП России в январе замедлился с 4,2 до 3,2 процента