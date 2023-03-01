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ВС России уничтожили до 190 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 190 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.03.2023
ВС России уничтожили до 190 военных ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 190 украинских военных и 20 единиц техники, а также... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:59
2023-03-01T13:59
2023-03-01T14:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 190 украинских военных и 20 единиц техники, а также склад с боеприпасами и топливохранилище, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Очеретино уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и в районе Новоселовки Первой в ДНР поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире
ВС России уничтожили до 190 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 190 военных ВСУ на Донецком направлении