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В Берлине допустили, что темой встречи Шольца и Байдена станет помощь Киеву

В Берлине допустили, что темой встречи Шольца и Байдена станет помощь Киеву - РИА Новости, 01.03.2023

В Берлине допустили, что темой встречи Шольца и Байдена станет помощь Киеву

В кабмине ФРГ предполагают, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Джо Байден на грядущей встрече 3 марта в Вашингтоне обсудят, как организовать помощь... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:00

2023-03-01T17:00

2023-03-01T17:51

в мире

германия

украина

олаф шольц

джо байден

нато

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. В кабмине ФРГ предполагают, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Джо Байден на грядущей встрече 3 марта в Вашингтоне обсудят, как организовать помощь Киеву в ближайшие месяцы, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Я думаю, что сейчас речь скорее о том, что американский президент и федеральный канцлер обсудят грядущие шаги: как будут проходить следующие месяцы на Украине и что это будет означать для поддержки, которую союзники и члены альянса смогут организовать для нее", - ответил он на вопрос, по какой причине до сих пор не анонсированы темы, которые будут обсуждаться на встрече. "Наверняка будет также обсуждаться та или иная тема, которую я здесь вам называть не желаю", - добавил он. Он подчеркнул, что встреча будет носить закрытый характер, и заявления для СМИ будут сделаны лишь на полях события. Во второй половине февраля сообщалось, что президент США Джо Байден 3 марта примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца. Среди журналистского сообщества Германии вызвало недоумение то, что со стороны Берлина данная встреча была анонсирована уже после заявления со стороны США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230228/pomosch-1854939051.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, джо байден, нато