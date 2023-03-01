В Берлине допустили, что темой встречи Шольца и Байдена станет помощь Киеву
В правительстве ФРГ допустили, что темой встречи Шольца и Байдена станет помощь Украине
© AP Photo / Kay NietfeldЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
© AP Photo / Kay Nietfeld
Здание Рейхстага в Берлине, Германия . Архивное фото
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. В кабмине ФРГ предполагают, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Джо Байден на грядущей встрече 3 марта в Вашингтоне обсудят, как организовать помощь Киеву в ближайшие месяцы, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Я думаю, что сейчас речь скорее о том, что американский президент и федеральный канцлер обсудят грядущие шаги: как будут проходить следующие месяцы на Украине и что это будет означать для поддержки, которую союзники и члены альянса смогут организовать для нее", - ответил он на вопрос, по какой причине до сих пор не анонсированы темы, которые будут обсуждаться на встрече.
"Наверняка будет также обсуждаться та или иная тема, которую я здесь вам называть не желаю", - добавил он.
Он подчеркнул, что встреча будет носить закрытый характер, и заявления для СМИ будут сделаны лишь на полях события.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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