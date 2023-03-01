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Изменение правил освидетельствования водителей на состояние опьянения
Изменение правил освидетельствования водителей на состояние опьянения - РИА Новости, 01.03.2023
Изменение правил освидетельствования водителей на состояние опьянения
Новый порядок освидетельствования на состояние алкогольного опьянения вступает в силу 1 марта 2023 года. Изменения не коснулись причин, по которым могут... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:00
2023-03-01T09:00
2023-03-01T09:00
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Новый порядок освидетельствования на состояние алкогольного опьянения вступает в силу 1 марта 2023 года. Изменения не коснулись причин, по которым могут провести проверку, и допустимых показателей концентрации спиртного в организме водителя. Они затронули фиксацию самой процедуры. Подробнее об обновленных правилах — в инфографике Ria.ru.
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