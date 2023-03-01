https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855008193.html
В автобусе, въехавшем в здание суда во Владивостоке, не было водителя
В автобусе, въехавшем в здание суда во Владивостоке, не было водителя - РИА Новости, 01.03.2023
В автобусе, въехавшем в здание суда во Владивостоке, не было водителя
За рулем автобуса, который въехал в здание суда в центре Владивостока, никого не было, сообщило управление МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:50
2023-03-01T06:50
2023-03-01T10:18
приморский краевой суд
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. За рулем автобуса, который въехал в здание суда в центре Владивостока, никого не было, сообщило управление МВД по Приморскому краю. Маршрутный автобус без пассажиров в среду врезался в административное здание в центре Владивостока. В Приморском краевом суде РИА Новости рассказали, что в историческом здании расположена Судебная коллегия по гражданским делам, ДТП на работу суда не повлияло. "46-летний водитель пассажирского автобуса, находясь на остановке общественного транспорта, не обеспечил постоянного контроля над движением транспортного средства. Покинув автобус, мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. В результате автобус, покатившись задним ходом, въехал в фасад административного здания", – говорится в сообщении УМВД. "В результате ДТП участники дорожного движения не пострадали. На момент автопроисшествия пассажиров в салоне автобуса не было. Транспортное средство получило механические повреждения", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html
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приморский краевой суд, владивосток, приморский край, авто, происшествия
Приморский краевой суд, Владивосток, Приморский край, Авто, Происшествия
В автобусе, въехавшем в здание суда во Владивостоке, не было водителя
МВД по Приморскому краю: во въехавшем в здание суда автобусе не было водителя
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. За рулем автобуса, который въехал в здание суда в центре Владивостока, никого не было, сообщило управление МВД по Приморскому краю.
Маршрутный автобус без пассажиров в среду врезался в административное здание в центре Владивостока. В Приморском краевом суде
РИА Новости рассказали, что в историческом здании расположена Судебная коллегия по гражданским делам, ДТП на работу суда не повлияло.
"46-летний водитель пассажирского автобуса, находясь на остановке общественного транспорта, не обеспечил постоянного контроля над движением транспортного средства. Покинув автобус, мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. В результате автобус, покатившись задним ходом, въехал в фасад административного здания", – говорится в сообщении УМВД.
"В результате ДТП участники дорожного движения не пострадали. На момент автопроисшествия пассажиров в салоне автобуса не было. Транспортное средство получило механические повреждения", – добавили в ведомстве.
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