https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855008193.html

В автобусе, въехавшем в здание суда во Владивостоке, не было водителя

В автобусе, въехавшем в здание суда во Владивостоке, не было водителя - РИА Новости, 01.03.2023

В автобусе, въехавшем в здание суда во Владивостоке, не было водителя

За рулем автобуса, который въехал в здание суда в центре Владивостока, никого не было, сообщило управление МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T06:50

2023-03-01T06:50

2023-03-01T10:18

приморский краевой суд

владивосток

приморский край

авто

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. За рулем автобуса, который въехал в здание суда в центре Владивостока, никого не было, сообщило управление МВД по Приморскому краю. Маршрутный автобус без пассажиров в среду врезался в административное здание в центре Владивостока. В Приморском краевом суде РИА Новости рассказали, что в историческом здании расположена Судебная коллегия по гражданским делам, ДТП на работу суда не повлияло. "46-летний водитель пассажирского автобуса, находясь на остановке общественного транспорта, не обеспечил постоянного контроля над движением транспортного средства. Покинув автобус, мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. В результате автобус, покатившись задним ходом, въехал в фасад административного здания", – говорится в сообщении УМВД. "В результате ДТП участники дорожного движения не пострадали. На момент автопроисшествия пассажиров в салоне автобуса не было. Транспортное средство получило механические повреждения", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html

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приморский краевой суд, владивосток, приморский край, авто, происшествия