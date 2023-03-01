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В центре Владивостока маршрутный автобус врезался в здание суда
В центре Владивостока маршрутный автобус врезался в здание суда - РИА Новости, 01.03.2023
В центре Владивостока маршрутный автобус врезался в здание суда
Маршрутный автобус без пассажиров и водителя врезался в административное здание в центре Владивостока, где расположена судебная коллегия Приморского краевого... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:40
2023-03-01T04:40
2023-03-01T10:17
приморский краевой суд
владивосток
россия
приморский край
авто
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус без пассажиров и водителя врезался в административное здание в центре Владивостока, где расположена судебная коллегия Приморского краевого суда.По данным полиции, в аварии никто не пострадал. На момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Водитель за рулем также отсутствовал.Также УМВД отмечает, что в этом году водителя автобуса не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Начата проверка."В историческом здании расположена Судебная коллегия по гражданским делам. ДТП на работу суда не повлияло, все процессы проходят согласно назначенному времени", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
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приморский краевой суд, владивосток, россия, приморский край, авто, происшествия
Приморский краевой суд, Владивосток, Россия, Приморский край, Авто, Происшествия
В центре Владивостока маршрутный автобус врезался в здание суда
В центре Владивостока маршрутный автобус без пассажиров врезался в здание суда
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус без пассажиров и водителя врезался в административное здание в центре Владивостока, где расположена судебная коллегия Приморского краевого суда.
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"Покинув автобус, мужчина (водитель - ред.) не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. В результате автобус, покатившись задним ходом, въехал в фасад административного здания", - сообщает краевой главк МВД.
По данным полиции, в аварии никто не пострадал. На момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Водитель за рулем также отсутствовал.
Также УМВД отмечает, что в этом году водителя автобуса не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Начата проверка.
"В историческом здании расположена Судебная коллегия по гражданским делам. ДТП на работу суда не повлияло, все процессы проходят согласно назначенному времени", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.