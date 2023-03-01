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В центре Владивостока маршрутный автобус врезался в здание суда

В центре Владивостока маршрутный автобус врезался в здание суда - РИА Новости, 01.03.2023

В центре Владивостока маршрутный автобус врезался в здание суда

Маршрутный автобус без пассажиров и водителя врезался в административное здание в центре Владивостока, где расположена судебная коллегия Приморского краевого... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:40

2023-03-01T04:40

2023-03-01T10:17

приморский краевой суд

владивосток

россия

приморский край

авто

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус без пассажиров и водителя врезался в административное здание в центре Владивостока, где расположена судебная коллегия Приморского краевого суда.По данным полиции, в аварии никто не пострадал. На момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Водитель за рулем также отсутствовал.Также УМВД отмечает, что в этом году водителя автобуса не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Начата проверка."В историческом здании расположена Судебная коллегия по гражданским делам. ДТП на работу суда не повлияло, все процессы проходят согласно назначенному времени", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

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приморский краевой суд, владивосток, россия, приморский край, авто, происшествия