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Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть - РИА Новости, 01.03.2023
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15:51 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/vklady-1855142039.html
Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть
Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть - РИА Новости, 01.03.2023
Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть
По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 триллиона рублей, показав самую высокую... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:51
2023-03-01T15:51
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 триллиона рублей, показав самую высокую динамику за последние 5 лет, сообщает пресс-служба банка.За год клиенты сегмента СМБ разместили в ВТБ свыше 2 миллионов депозитов, больше половины из которых − краткосрочные продукты на срок до 30 дней. Средняя сумма вклада выросла на 2 миллиона рублей и приблизилась к 30 миллионам рублей."В экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить бизнесу не только кредитную поддержку, но и надежное размещение средств с гарантированным доходом. Такую возможность действующим и новым клиентам обеспечили депозитные продукты банка, при этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам. Они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств клиентов СМБ, который по итогам года увеличился до 2,33 триллиона рублей. Благодаря проведенной цифровой трансформации мы существенно упростили процесс открытия и управления депозитами, что наряду с рыночными ставками сделало наше предложение одним из самых конкурентоспособных на рынке", − сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.Чтобы помочь клиентам диверсифицировать портфель средств, а также на фоне роста числа компаний, работающих с Китаем, в сентябре ВТБ предоставил предпринимателям возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в юанях. За это время клиенты СМБ разместили в банке почти 1 миллиард юаней. Средний чек депозита с сентября вырос на 126% и в декабре составил 21,2 миллиона юаней.
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика

Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 триллиона рублей, показав самую высокую динамику за последние 5 лет, сообщает пресс-служба банка.
За год клиенты сегмента СМБ разместили в ВТБ свыше 2 миллионов депозитов, больше половины из которых − краткосрочные продукты на срок до 30 дней. Средняя сумма вклада выросла на 2 миллиона рублей и приблизилась к 30 миллионам рублей.
"В экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить бизнесу не только кредитную поддержку, но и надежное размещение средств с гарантированным доходом. Такую возможность действующим и новым клиентам обеспечили депозитные продукты банка, при этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам. Они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств клиентов СМБ, который по итогам года увеличился до 2,33 триллиона рублей. Благодаря проведенной цифровой трансформации мы существенно упростили процесс открытия и управления депозитами, что наряду с рыночными ставками сделало наше предложение одним из самых конкурентоспособных на рынке", − сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.
Чтобы помочь клиентам диверсифицировать портфель средств, а также на фоне роста числа компаний, работающих с Китаем, в сентябре ВТБ предоставил предпринимателям возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в юанях. За это время клиенты СМБ разместили в банке почти 1 миллиард юаней. Средний чек депозита с сентября вырос на 126% и в декабре составил 21,2 миллиона юаней.
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