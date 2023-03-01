https://ria.ru/20230301/vklady-1855142039.html

Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть

Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть - РИА Новости, 01.03.2023

Объем срочных вкладов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на треть

По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 триллиона рублей, показав самую высокую... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:51

2023-03-01T15:51

2023-03-01T15:51

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 триллиона рублей, показав самую высокую динамику за последние 5 лет, сообщает пресс-служба банка.За год клиенты сегмента СМБ разместили в ВТБ свыше 2 миллионов депозитов, больше половины из которых − краткосрочные продукты на срок до 30 дней. Средняя сумма вклада выросла на 2 миллиона рублей и приблизилась к 30 миллионам рублей."В экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить бизнесу не только кредитную поддержку, но и надежное размещение средств с гарантированным доходом. Такую возможность действующим и новым клиентам обеспечили депозитные продукты банка, при этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам. Они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств клиентов СМБ, который по итогам года увеличился до 2,33 триллиона рублей. Благодаря проведенной цифровой трансформации мы существенно упростили процесс открытия и управления депозитами, что наряду с рыночными ставками сделало наше предложение одним из самых конкурентоспособных на рынке", − сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.Чтобы помочь клиентам диверсифицировать портфель средств, а также на фоне роста числа компаний, работающих с Китаем, в сентябре ВТБ предоставил предпринимателям возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в юанях. За это время клиенты СМБ разместили в банке почти 1 миллиард юаней. Средний чек депозита с сентября вырос на 126% и в декабре составил 21,2 миллиона юаней.

https://ria.ru/20230228/vtb-1854959102.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика