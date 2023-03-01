https://ria.ru/20230301/vernyy-1855069987.html
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг - РИА Новости, 01.03.2023
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
2023-03-01T12:00
2023-03-01T12:00
2023-03-01T12:15
правда тела
здоровый образ жизни (зож)
подкаст
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"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
audio/mpeg
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
audio/mpeg
Журналист Михаил Верный весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Как ему удалось найти мотивацию и что делать для сохранения результата - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.01:43 "я не мог сам надеть носки"03:40 - таблетки для похудения04:50 - просил отрезать себе желудок07:30 - велели похудеть на 50 кг08:20 - зачем худеть перед бариатрией10:00 - как набрать 200 кг12:10 - что делать с личной жизнью13:10 - "начали работать с головой"15:50 - как не думать о еде18:40 - ограничили все со всех сторон20:30 - никакой силы воли не хватит на жесткую диету22:01 - почему важно общаться с врачом25:30 - "будет шампанское, что делать?!"29:20 - отличники в диетах - 15% пациентов Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровый образ жизни (зож), подкаст, аудио
Правда тела, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Подкаст
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
Журналист Михаил Верный
весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Как ему удалось найти мотивацию и что делать для сохранения результата - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.01:43
"я не мог сам надеть носки"
03:40 - таблетки для похудения
04:50 - просил отрезать себе желудок
07:30 - велели похудеть на 50 кг
08:20 - зачем худеть перед бариатрией
10:00 - как набрать 200 кг
12:10 - что делать с личной жизнью
13:10 - "начали работать с головой"
15:50 - как не думать о еде
18:40 - ограничили все со всех сторон
20:30 - никакой силы воли не хватит на жесткую диету
22:01 - почему важно общаться с врачом
25:30 - "будет шампанское, что делать?!"
29:20 - отличники в диетах - 15% пациентов
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