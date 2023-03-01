Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 01.03.2023 (обновлено: 12:15 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/vernyy-1855069987.html
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг - РИА Новости, 01.03.2023
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
2023-03-01T12:00
2023-03-01T12:15
правда тела
здоровый образ жизни (зож)
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855069622_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0edf42f723de04a7763c6eed80746619.png
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
audio/mpeg
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
audio/mpeg
Журналист Михаил Верный весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Как ему удалось найти мотивацию и что делать для сохранения результата - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.01:43 "я не мог сам надеть носки"03:40 - таблетки для похудения04:50 - просил отрезать себе желудок07:30 - велели похудеть на 50 кг08:20 - зачем худеть перед бариатрией10:00 - как набрать 200 кг12:10 - что делать с личной жизнью13:10 - "начали работать с головой"15:50 - как не думать о еде18:40 - ограничили все со всех сторон20:30 - никакой силы воли не хватит на жесткую диету22:01 - почему важно общаться с врачом25:30 - "будет шампанское, что делать?!"29:20 - отличники в диетах - 15% пациентов Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855069622_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_6a0c18941d11ea7e07fae31fa8ad50c8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровый образ жизни (зож), подкаст, аудио
Правда тела, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Подкаст
Правда тела

"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг

Правда тела
"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг
12:00
Читать ria.ru в
Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.
Журналист Михаил Верный весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Как ему удалось найти мотивацию и что делать для сохранения результата - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.

01:43 "я не мог сам надеть носки"
03:40 - таблетки для похудения
04:50 - просил отрезать себе желудок
07:30 - велели похудеть на 50 кг
08:20 - зачем худеть перед бариатрией
10:00 - как набрать 200 кг
12:10 - что делать с личной жизнью
13:10 - "начали работать с головой"
15:50 - как не думать о еде
18:40 - ограничили все со всех сторон
20:30 - никакой силы воли не хватит на жесткую диету
22:01 - почему важно общаться с врачом
25:30 - "будет шампанское, что делать?!"

29:20 - отличники в диетах - 15% пациентов
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Подкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала