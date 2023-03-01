https://ria.ru/20230301/vernyy-1855069987.html

"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг

"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг - РИА Новости, 01.03.2023

"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг

Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом.

2023-03-01T12:00

2023-03-01T12:00

2023-03-01T12:15

правда тела

здоровый образ жизни (зож)

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855069622_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0edf42f723de04a7763c6eed80746619.png

"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом. audio/mpeg

"Правда тела". Как диетологи помогают похудеть на 115 кг Что делать, если снижение веса необходимо для спасения жизни и здоровья, при каких показателях стоит обращаться в больницу и какая стратегия у врачей в работе с такими случаями. Разбираем историю похудения на 115 кг вместе с диетологом Светланой Исаковой и её пациентом. audio/mpeg

Журналист Михаил Верный весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Как ему удалось найти мотивацию и что делать для сохранения результата - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.01:43 "я не мог сам надеть носки"03:40 - таблетки для похудения04:50 - просил отрезать себе желудок07:30 - велели похудеть на 50 кг08:20 - зачем худеть перед бариатрией10:00 - как набрать 200 кг12:10 - что делать с личной жизнью13:10 - "начали работать с головой"15:50 - как не думать о еде18:40 - ограничили все со всех сторон20:30 - никакой силы воли не хватит на жесткую диету22:01 - почему важно общаться с врачом25:30 - "будет шампанское, что делать?!"29:20 - отличники в диетах - 15% пациентов Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровый образ жизни (зож), подкаст, аудио