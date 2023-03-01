https://ria.ru/20230301/venesuela-1855023636.html

Патрушев поблагодарил Венесуэлу за поддержку России

Патрушев поблагодарил Венесуэлу за поддержку России - РИА Новости, 01.03.2023

Патрушев поблагодарил Венесуэлу за поддержку России

Россия искренне благодарна Венесуэле за поддержку в условиях агрессии, развязанной западом против РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:13

2023-03-01T09:13

2023-03-01T09:21

россия

венесуэла

николай патрушев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия искренне благодарна Венесуэле за поддержку в условиях агрессии, развязанной западом против РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Ценим публичное осуждение боливарианским руководством деструктивной политики Запада и НАТО, а также развязанной против России агрессии", - сказал Патрушев на прошедших в Каракасе российско-венесуэльских консультациях по безопасности. Его слова приводит "Российская газета". Как отметил Патрушев, "весь мир, все суверенные государства переживают момент истины, когда нужно сделать выбор - отстаивать свободу выбора пути развития, свои ценности и самобытность или покориться диктату так называемого коллективного Запада во главе с США". В этой связи, по словам Патрушева, "Россия искренне благодарна Венесуэле за поддержку".Патрушева принял президент Венесуэлы Николас Мадуро. Они подробно обсудили различные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе в сфере безопасности."Патрушев особо подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают прочные узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства. По его словам, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

https://ria.ru/20230202/venesuela-1849122101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, венесуэла, николай патрушев