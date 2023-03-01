https://ria.ru/20230301/vashington-1854999661.html

Экс-полицейские назвали причины резкого роста преступности в Вашингтоне

Экс-полицейские назвали причины резкого роста преступности в Вашингтоне - РИА Новости, 01.03.2023

Экс-полицейские назвали причины резкого роста преступности в Вашингтоне

Властям американской столицы следует не увязывать всплеск преступности с нехваткой полицейских кадров, а вместо этого создавать достойные условия для учителей и РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T02:00

2023-03-01T02:00

2023-03-01T04:52

вашингтон (штат)

сша

колумбия

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Властям американской столицы следует не увязывать всплеск преступности с нехваткой полицейских кадров, а вместо этого создавать достойные условия для учителей и социальных работников, которые не получают тех же бонусов, считают опрошенные РИА Новости правоохранители Вашингтона. Опубликованная во вторник статистика по криминогенной ситуации в столичном регионе США оказалась неутешительной. Так, по данным полиции, в январе-феврале здесь на четверть выросло число преступлений в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Число убийств при этом выросло на 40%, автокраж – более чем вдвое. Всего с начала года в Вашингтоне совершено свыше 5 тысяч преступлений. На фоне этих данных город захлестнула волна нападений, при которых с пассажиров метро и обычных прохожих (зачастую под угрозой расправы) срывали дорогостоящие куртки и другие предметы одежды от люксовых брендов. "На мой взгляд, они упустили возможность. Город стремится набрать побольше полицейских и заманить их бонусом в 6 тысяч долларов. Здесь, в округе Колумбия, им нужны учителя и социальные работники – однако те не получают премий. Они (городские власти – ред.) считают, что одних полицейских достаточно", - заявил РИА Новости экс-сотрудник столичной полиции Рональд Хэмптон, посвятивший более 20 лет своей жизни работе в качестве офицера по связям с общественностью. По мнению Хэмптона, в немалой степени причина такого роста преступности кроется в пандемии коронавируса, из-за которой во многих американских семьях родители работали, а дети "были предоставлены сами себе". Другая причина, добавляет бывший полицейский - в комплексе социальных проблем, на которые власти вместо решения отвечают лишь расширением штата силовых структур. "Полиция не идет в ногу со временем, не разговаривает с людьми и не знает, какие ресурсы доступны для нее в обществе. Однако прерыватели насилия (категория социальных работников, которые занимаются конфликтными ситуациями, чреватыми проявлениями насилия – ред.) – они знают", - подчеркнул бывший полицейский. Его мнению вторит бывший прокурор и профессор в области права, основатель Центра политики и реформ в сфере уголовного правосудия Кэми Чавис. При этом он отмечает, что публикуемая правоохранителями статистика по преступности требует дополнительного анализа. "Судя по тому, что я вижу и слышу, данные противоречивы. Иногда преступность растет, а число убийств снижается, а иногда число убийств растет, но преступность падает… Нам требуется дополнительный анализ. Существует множество различных факторов, которые могут привести к росту преступности. Однако нам нужно выяснить, что именно движет этими цифрами и как их снизить", - прокомментировал в беседе с агентством Чавис. Как утверждает собеседник, при анализе криминогенной обстановки в городе важно учитывать множество факторов, будь то экономическое положение общества, доступ к огнестрельному оружию или статистика нераскрытых преступлений. "Нам необходим по-настоящему глубокий анализ, который не приведет нас к неэффективным решениям. Важно то, как именно мы боремся с преступностью. Есть ли в этой статистике противоречивые данные? Слишком много убийств остаются нераскрытыми из-за отсутствия доверия к полиции и нехватки ресурсов. Такие вещи могут содержать нюансы, и часто мы не задаемся подобными вопросами", - резюмировал отставной сотрудник юстиции.

https://ria.ru/20230206/ssha-1849915588.html

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

https://ria.ru/20221123/strelba-1833717046.html

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вашингтон (штат), сша, колумбия