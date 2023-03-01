https://ria.ru/20230301/uplaty-1854992573.html

В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины

В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины - РИА Новости, 01.03.2023

В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины

Порядок уплаты утилизационного сбора в отношении произведенных или ввезенных в РФ самоходных машин и прицепов к ним изменен с 1 марта, вступает в силу... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:40

2023-03-01T00:40

2023-03-01T00:40

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

авто

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядок уплаты утилизационного сбора в отношении произведенных или ввезенных в РФ самоходных машин и прицепов к ним изменен с 1 марта, вступает в силу соответствующее постановление правительства. Теперь уплата утилизационного сбора за них осуществляется однократно. Исключение - изготовление или достройка самоходных машин и прицепов, если изменили их вид или категорию. Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самостоятельно, за исключением случаев исчисления утилизационного сбора таможенными органами. Как отмечали в ФТС, внести деньги в счет уплаты утильсбора теперь можно будет с использованием авансовых платежей по единому коду бюджетной классификации. Расчет утильсбора и документы, подтверждающие указанные в представленном расчете утильсбора сведения, подаются в таможенный орган в электронной форме. Также больше нет необходимости представлять копии платежных документов об уплате утильсбора.

https://ria.ru/20230301/voditeli-1854990116.html

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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), авто