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В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины - РИА Новости, 01.03.2023
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00:40 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/uplaty-1854992573.html
В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины
В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины - РИА Новости, 01.03.2023
В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины
Порядок уплаты утилизационного сбора в отношении произведенных или ввезенных в РФ самоходных машин и прицепов к ним изменен с 1 марта, вступает в силу... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:40
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россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
авто
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядок уплаты утилизационного сбора в отношении произведенных или ввезенных в РФ самоходных машин и прицепов к ним изменен с 1 марта, вступает в силу соответствующее постановление правительства. Теперь уплата утилизационного сбора за них осуществляется однократно. Исключение - изготовление или достройка самоходных машин и прицепов, если изменили их вид или категорию. Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самостоятельно, за исключением случаев исчисления утилизационного сбора таможенными органами. Как отмечали в ФТС, внести деньги в счет уплаты утильсбора теперь можно будет с использованием авансовых платежей по единому коду бюджетной классификации. Расчет утильсбора и документы, подтверждающие указанные в представленном расчете утильсбора сведения, подаются в таможенный орган в электронной форме. Также больше нет необходимости представлять копии платежных документов об уплате утильсбора.
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), авто
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Авто
В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины

В России изменился порядок уплаты утильсбора на самоходные машины и прицепы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашины
Машины - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядок уплаты утилизационного сбора в отношении произведенных или ввезенных в РФ самоходных машин и прицепов к ним изменен с 1 марта, вступает в силу соответствующее постановление правительства.
Теперь уплата утилизационного сбора за них осуществляется однократно. Исключение - изготовление или достройка самоходных машин и прицепов, если изменили их вид или категорию.
Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самостоятельно, за исключением случаев исчисления утилизационного сбора таможенными органами.
Как отмечали в ФТС, внести деньги в счет уплаты утильсбора теперь можно будет с использованием авансовых платежей по единому коду бюджетной классификации. Расчет утильсбора и документы, подтверждающие указанные в представленном расчете утильсбора сведения, подаются в таможенный орган в электронной форме. Также больше нет необходимости представлять копии платежных документов об уплате утильсбора.
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