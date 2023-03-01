https://ria.ru/20230301/ukraina-1855195735.html

СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт

СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт - РИА Новости, 01.03.2023

СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт

СК РФ расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:20

2023-03-01T18:20

2023-03-01T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. СК РФ расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следователи СК РФ расследуют факт привлечения националистическими формированиями Украины несовершеннолетних для участия в боевых действиях... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям. До этого на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности.

https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр