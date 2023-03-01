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СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855195735.html
СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт
СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт - РИА Новости, 01.03.2023
СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт
СК РФ расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:20
2023-03-01T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. СК РФ расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следователи СК РФ расследуют факт привлечения националистическими формированиями Украины несовершеннолетних для участия в боевых действиях... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям. До этого на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности.
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт

СК расследует случаи привлечения украинскими националистами подростков к боевым задачам

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. СК РФ расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Следователи СК РФ расследуют факт привлечения националистическими формированиями Украины несовершеннолетних для участия в боевых действиях... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям. До этого на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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