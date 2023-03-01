https://ria.ru/20230301/ukraina-1855195735.html
СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт
СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт - РИА Новости, 01.03.2023
СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт
СК РФ расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:20
2023-03-01T18:20
2023-03-01T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. СК РФ расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следователи СК РФ расследуют факт привлечения националистическими формированиями Украины несовершеннолетних для участия в боевых действиях... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям. До этого на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности.
https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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СК расследует вербовку украинскими националистами подростков на фронт
СК расследует случаи привлечения украинскими националистами подростков к боевым задачам