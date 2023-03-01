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Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
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14:30 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855117796.html
Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, считает эксперт
Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, считает эксперт
Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, в том числе, в военной области, заявил профессор университета Мальтепе Хасан Унал. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:30
2023-03-01T14:30
в мире
цены на нефть
турция
россия
сша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, в том числе, в военной области, заявил профессор университета Мальтепе Хасан Унал. "Я думаю, что окончание холодной войны и однополярного мира дало нам много возможностей, чтобы укрепить наши отношения. Можно смело сказать, что Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США. Я имею в виду с точки зрения политических противоречий и сотрудничества в различных сферах: торговли, экономики, финансах, а также в военной области. Поэтому вполне вероятно, что наши страны продолжат развивать сотрудничество, укрепят свои связи в разных аспектах, и мы многое можем сделать", - сказал он в ходе Ближневосточной конференции на площадке клуба "Валдай".
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в мире, цены на нефть, турция, россия, сша
В мире, Цены на нефть, Турция, Россия, США
Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, считает эксперт

Эксперт Унал: Турция чувствует себя ближе к России, чем к США, включая военную сферу

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США, в том числе, в военной области, заявил профессор университета Мальтепе Хасан Унал.
"Я думаю, что окончание холодной войны и однополярного мира дало нам много возможностей, чтобы укрепить наши отношения. Можно смело сказать, что Турция сейчас чувствует себя ближе к России, чем к США. Я имею в виду с точки зрения политических противоречий и сотрудничества в различных сферах: торговли, экономики, финансах, а также в военной области. Поэтому вполне вероятно, что наши страны продолжат развивать сотрудничество, укрепят свои связи в разных аспектах, и мы многое можем сделать", - сказал он в ходе Ближневосточной конференции на площадке клуба "Валдай".
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