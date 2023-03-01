https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855082319.html

В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений

В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений - РИА Новости, 01.03.2023

В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений

В Турции туроператоры ожидают успешного сезона и утверждают, что после разрушительных землетрясений клиенты не аннулируют путевки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:47

2023-03-01T14:47

2023-03-01T14:47

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СТАМБУЛ, 1 мар — РИА Новости. В Турции туроператоры ожидают успешного сезона и утверждают, что после разрушительных землетрясений клиенты не аннулируют путевки, сообщили РИА Новости в профильных организациях. "Некоторые отели, в которые не заселяли пострадавших от землетрясения, работают с 1 марта. Начиная с праздника Новруз, с 21 марта, к нам начнут приезжать иранские туристы, доля работающих отелей достигнет уже 30 процентов", — заявил РИА Новости помощник главы Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTID) Хызыр Боздоган. В организацию входят около 500 гостиниц. "Мы не ожидаем аннулирования туров, наоборот, ждем увеличения спроса со стороны российских путешественников. Сезон будет успешным", — отметил Боздоган. По словам источника в Торгово-промышленной палате курорта Манавгата (MATSO), с 15 марта большинство гостиниц курорта начнут принимать европейских клиентов. "Аннулирований туров мы не фиксируем. Согласно нашим ожиданиям, этот сезон будет успешным", — отметил собеседник агентства. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Число жертв превысило 45 тысяч человек, власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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