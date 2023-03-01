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В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
14:47 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855082319.html
В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений
В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений - РИА Новости, 01.03.2023
В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений
В Турции туроператоры ожидают успешного сезона и утверждают, что после разрушительных землетрясений клиенты не аннулируют путевки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:47
2023-03-01T14:47
туризм
туризм
новости - туризм
турция
туристы
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 1 мар — РИА Новости. В Турции туроператоры ожидают успешного сезона и утверждают, что после разрушительных землетрясений клиенты не аннулируют путевки, сообщили РИА Новости в профильных организациях. "Некоторые отели, в которые не заселяли пострадавших от землетрясения, работают с 1 марта. Начиная с праздника Новруз, с 21 марта, к нам начнут приезжать иранские туристы, доля работающих отелей достигнет уже 30 процентов", — заявил РИА Новости помощник главы Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTID) Хызыр Боздоган. В организацию входят около 500 гостиниц. "Мы не ожидаем аннулирования туров, наоборот, ждем увеличения спроса со стороны российских путешественников. Сезон будет успешным", — отметил Боздоган. По словам источника в Торгово-промышленной палате курорта Манавгата (MATSO), с 15 марта большинство гостиниц курорта начнут принимать европейских клиентов. "Аннулирований туров мы не фиксируем. Согласно нашим ожиданиям, этот сезон будет успешным", — отметил собеседник агентства. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Число жертв превысило 45 тысяч человек, власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".
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туризм, новости - туризм, турция, туристы, сильное землетрясение в турции и сирии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, туристы, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений

В Турции туроператоры ждут российских гостей и не прогнозируют аннуляций путевок

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 1 мар — РИА Новости. В Турции туроператоры ожидают успешного сезона и утверждают, что после разрушительных землетрясений клиенты не аннулируют путевки, сообщили РИА Новости в профильных организациях.
"Некоторые отели, в которые не заселяли пострадавших от землетрясения, работают с 1 марта. Начиная с праздника Новруз, с 21 марта, к нам начнут приезжать иранские туристы, доля работающих отелей достигнет уже 30 процентов", — заявил РИА Новости помощник главы Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTID) Хызыр Боздоган.
В организацию входят около 500 гостиниц.
"Мы не ожидаем аннулирования туров, наоборот, ждем увеличения спроса со стороны российских путешественников. Сезон будет успешным", — отметил Боздоган.
По словам источника в Торгово-промышленной палате курорта Манавгата (MATSO), с 15 марта большинство гостиниц курорта начнут принимать европейских клиентов.
"Аннулирований туров мы не фиксируем. Согласно нашим ожиданиям, этот сезон будет успешным", — отметил собеседник агентства.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Число жертв превысило 45 тысяч человек, власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".
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