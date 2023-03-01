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Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
12:34 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855032603.html
Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам
Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам - РИА Новости, 01.03.2023
Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам
Правительство Турции должно запретить сдавать жилье туристам, чтобы регулировать рост цен на рынке, заявил РИА Новости аналитик, глава отдела экономики газеты... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:34
2023-03-01T12:34
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АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Правительство Турции должно запретить сдавать жилье туристам, чтобы регулировать рост цен на рынке, заявил РИА Новости аналитик, глава отдела экономики газеты "Aydınlık" Реджеп Эрчин. "Арендная плата за жилье в Турции стремительно растет, несмотря на ограничение в 25 процентов, введенное в июле прошлого года", — говори он. Причина — готовность иностранцев платить высокую цену и инфляция, которая превращает недвижимость в инвестиционный инструмент. Стоимость домов и квартир увеличивается, а следом — и стоимость аренды.Согласно результатам исследований BETAM и Sahibindex Rental Housing Market Outlook: February 2023, рост цен в объявлениях об аренде жилья в Турции в январе составил 173,5 процента. Это намного выше официального уровня инфляции, подчеркнул экономист. Эксперт обратил внимание на отсутствие доступного арендного жилья в Стамбуле, что также является фактором, повышающим цены. "В Анталье российские граждане нарушили рынок. Правительство должно принять решение и запретить сдавать жилье иностранным туристам", — считает Реджеп Эрчин. Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема стоимости аренды вот-вот превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya отмечает, что "астрономический рост цен на жилье и платы за съем поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Первые пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать имущество по более высокой стоимости. Вторые испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, турция, жилье, анталья (провинция), стамбул
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Жилье, Анталья (провинция), Стамбул
Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам

Эксперт: власти Турции должны запретить сдачу жилья иностранным туристам из-за роста цен

© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Правительство Турции должно запретить сдавать жилье туристам, чтобы регулировать рост цен на рынке, заявил РИА Новости аналитик, глава отдела экономики газеты "Aydınlık" Реджеп Эрчин.
"Арендная плата за жилье в Турции стремительно растет, несмотря на ограничение в 25 процентов, введенное в июле прошлого года", — говори он. Причина — готовность иностранцев платить высокую цену и инфляция, которая превращает недвижимость в инвестиционный инструмент. Стоимость домов и квартир увеличивается, а следом — и стоимость аренды.
Согласно результатам исследований BETAM и Sahibindex Rental Housing Market Outlook: February 2023, рост цен в объявлениях об аренде жилья в Турции в январе составил 173,5 процента. Это намного выше официального уровня инфляции, подчеркнул экономист.
Эксперт обратил внимание на отсутствие доступного арендного жилья в Стамбуле, что также является фактором, повышающим цены. "В Анталье российские граждане нарушили рынок. Правительство должно принять решение и запретить сдавать жилье иностранным туристам", — считает Реджеп Эрчин.
Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема стоимости аренды вот-вот превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya отмечает, что "астрономический рост цен на жилье и платы за съем поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Первые пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать имущество по более высокой стоимости. Вторые испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
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