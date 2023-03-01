https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855032603.html

Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам

Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам - РИА Новости, 01.03.2023

Эксперт: власти Турции должны запретить сдавать жилье иностранным туристам

Правительство Турции должно запретить сдавать жилье туристам, чтобы регулировать рост цен на рынке, заявил РИА Новости аналитик, глава отдела экономики газеты... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:34

2023-03-01T12:34

2023-03-01T12:34

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АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Правительство Турции должно запретить сдавать жилье туристам, чтобы регулировать рост цен на рынке, заявил РИА Новости аналитик, глава отдела экономики газеты "Aydınlık" Реджеп Эрчин. "Арендная плата за жилье в Турции стремительно растет, несмотря на ограничение в 25 процентов, введенное в июле прошлого года", — говори он. Причина — готовность иностранцев платить высокую цену и инфляция, которая превращает недвижимость в инвестиционный инструмент. Стоимость домов и квартир увеличивается, а следом — и стоимость аренды.Согласно результатам исследований BETAM и Sahibindex Rental Housing Market Outlook: February 2023, рост цен в объявлениях об аренде жилья в Турции в январе составил 173,5 процента. Это намного выше официального уровня инфляции, подчеркнул экономист. Эксперт обратил внимание на отсутствие доступного арендного жилья в Стамбуле, что также является фактором, повышающим цены. "В Анталье российские граждане нарушили рынок. Правительство должно принять решение и запретить сдавать жилье иностранным туристам", — считает Реджеп Эрчин. Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема стоимости аренды вот-вот превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya отмечает, что "астрономический рост цен на жилье и платы за съем поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Первые пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать имущество по более высокой стоимости. Вторые испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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