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Минприроды России определит в законодательстве виды туризма для ООПТ - РИА Новости, 01.03.2023
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16:45 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/turizm-1855153943.html
Минприроды России определит в законодательстве виды туризма для ООПТ
Минприроды России определит в законодательстве виды туризма для ООПТ - РИА Новости, 01.03.2023
Минприроды России определит в законодательстве виды туризма для ООПТ
Минприроды РФ намерено законодательно определить виды туризма для особо охраняемых природных территорий, сообщила в рамках Красноярского экономического форума... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:45
2023-03-01T16:45
красноярский экономический форум
россия
красноярск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
сибирский федеральный университет
экономика
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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Минприроды РФ намерено законодательно определить виды туризма для особо охраняемых природных территорий, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор профильного департамента министерства Ирина Маканова. "В законодательстве о туристической деятельности, к сожалению, не отражены и не определены отдельные виды туризма, и в том числе экологический туризм, чье нормативное определение жизненно необходимо нашей отрасли… В нормативных актах в изменении законодательства об особо охраняемых природных территориях, которые мы подготовили, мы пошли по пути дачи определения туризма на ООПТ. Это определение поглощает все возможные виды туризма", - сказала Маканова. Она отметила, что в России более 250 особо охраняемых природных территорий, которые занимают 13% территории страны. По ее словам, сейчас эти территории пользуются все большей популярностью у туристов. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года – "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
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красноярский экономический форум, россия, красноярск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сибирский федеральный университет, экономика
Красноярский экономический форум, Россия, Красноярск, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Сибирский федеральный университет, Экономика

Минприроды России определит в законодательстве виды туризма для ООПТ

© Pixabay / Pixabay/samsonovТелецкое озеро в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай
Телецкое озеро в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Pixabay / Pixabay/samsonov
Телецкое озеро в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Минприроды РФ намерено законодательно определить виды туризма для особо охраняемых природных территорий, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор профильного департамента министерства Ирина Маканова.
"В законодательстве о туристической деятельности, к сожалению, не отражены и не определены отдельные виды туризма, и в том числе экологический туризм, чье нормативное определение жизненно необходимо нашей отрасли… В нормативных актах в изменении законодательства об особо охраняемых природных территориях, которые мы подготовили, мы пошли по пути дачи определения туризма на ООПТ. Это определение поглощает все возможные виды туризма", - сказала Маканова.
Она отметила, что в России более 250 особо охраняемых природных территорий, которые занимают 13% территории страны. По ее словам, сейчас эти территории пользуются все большей популярностью у туристов.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года – "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
Стратегию развития Сибири обсудят на КЭФ в Красноярске - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Стратегию развития Сибири обсудят на КЭФ в Красноярске
Вчера, 11:28
 
Красноярский экономический форумРоссияКрасноярскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Сибирский федеральный университетЭкономика
 
 
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