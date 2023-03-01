https://ria.ru/20230301/toyota-1855231166.html

Toyota отзывает более 22 тысяч проданных в России машин

Toyota отзывает более 22 тысяч проданных в России машин - РИА Новости, 01.03.2023

Toyota отзывает более 22 тысяч проданных в России машин

"Тойота Мотор" отзывает 22 712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003-го по май 2007-го, из-за проблем с подушками безопасности, сообщил... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T21:40

2023-03-01T21:40

2023-03-01T23:07

авто

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Тойота Мотор" отзывает 22 712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003-го по май 2007-го, из-за проблем с подушками безопасности, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежит 22 712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003 года по май 2007 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в заявлении.Уточняется, что причиной отзыва стало то, что на некоторых машинах, оборудованных подушками безопасности, существует вероятность уменьшения плотности вещества пиропатрона с течением времени. Это может привести к деградации вещества, подчеркнули в ведомстве. Срабатывание подушки безопасности при таком условии может разрушить корпус газогенератора, а в худшем случае его фрагменты проникнут через подушку в салон автомобиля. Это, в свою очередь, может привести к серьезным травмам водителя и пассажиров. Отмечается, что на всех автомобилях заменят газогенераторы водительской подушки безопасности. Уполномоченные представители изготовителей ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы осуществят бесплатно для владельцев.

https://ria.ru/20230123/avto-1846876416.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)