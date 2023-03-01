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В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело - РИА Новости, 01.03.2023
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12:49 01.03.2023 (обновлено: 13:39 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/telo-1855084184.html
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело - РИА Новости, 01.03.2023
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело
Обгоревшее тело нашли в лифте высотки на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, также пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:49
2023-03-01T13:39
происшествия
москва
россия
жилье
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обгоревшее тело нашли в лифте высотки на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, также пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила о гибели человека при пожаре, который произошел в комнате консьержа и лифтовом холле в жилом доме на улице Тайнинская, дом 13, корпус 2. Еще пятерых человек удалось спасти. Огонь уже ликвидирован, общая площадь пожара составила 50 "квадратов". "В жилом доме на ул. Тайнинская произошел пожар, после тушения которого в лифте обнаружено обгоревшее тело человека. В результате пожара также пострадала женщина", - говорится в релизе. В телеграм-канале столичного главка СК РФ уточняется, что "произошло возгорание в лифтовой шахте" дома. "Следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220302/tela-1776090689.html
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происшествия, москва, россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ)
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело

В лифте высотки на северо-востоке Москвы после пожара нашли обгоревшее тело человека

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обгоревшее тело нашли в лифте высотки на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, также пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила о гибели человека при пожаре, который произошел в комнате консьержа и лифтовом холле в жилом доме на улице Тайнинская, дом 13, корпус 2. Еще пятерых человек удалось спасти. Огонь уже ликвидирован, общая площадь пожара составила 50 "квадратов".
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"В жилом доме на ул. Тайнинская произошел пожар, после тушения которого в лифте обнаружено обгоревшее тело человека. В результате пожара также пострадала женщина", - говорится в релизе.
В телеграм-канале столичного главка СК РФ уточняется, что "произошло возгорание в лифтовой шахте" дома.
"Следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.
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