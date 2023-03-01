https://ria.ru/20230301/telo-1855084184.html
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело - РИА Новости, 01.03.2023
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело
Обгоревшее тело нашли в лифте высотки на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, также пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:49
2023-03-01T12:49
2023-03-01T13:39
происшествия
москва
россия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обгоревшее тело нашли в лифте высотки на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, также пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила о гибели человека при пожаре, который произошел в комнате консьержа и лифтовом холле в жилом доме на улице Тайнинская, дом 13, корпус 2. Еще пятерых человек удалось спасти. Огонь уже ликвидирован, общая площадь пожара составила 50 "квадратов". "В жилом доме на ул. Тайнинская произошел пожар, после тушения которого в лифте обнаружено обгоревшее тело человека. В результате пожара также пострадала женщина", - говорится в релизе. В телеграм-канале столичного главка СК РФ уточняется, что "произошло возгорание в лифтовой шахте" дома. "Следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220302/tela-1776090689.html
https://ria.ru/20230222/pozhar-1853652688.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ)
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело
В лифте высотки на северо-востоке Москвы после пожара нашли обгоревшее тело человека