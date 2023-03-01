https://ria.ru/20230301/telo-1855084184.html

В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело

В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело - РИА Новости, 01.03.2023

В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело

Обгоревшее тело нашли в лифте высотки на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, также пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:49

2023-03-01T12:49

2023-03-01T13:39

происшествия

москва

россия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обгоревшее тело нашли в лифте высотки на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, также пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила о гибели человека при пожаре, который произошел в комнате консьержа и лифтовом холле в жилом доме на улице Тайнинская, дом 13, корпус 2. Еще пятерых человек удалось спасти. Огонь уже ликвидирован, общая площадь пожара составила 50 "квадратов". "В жилом доме на ул. Тайнинская произошел пожар, после тушения которого в лифте обнаружено обгоревшее тело человека. В результате пожара также пострадала женщина", - говорится в релизе. В телеграм-канале столичного главка СК РФ уточняется, что "произошло возгорание в лифтовой шахте" дома. "Следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220302/tela-1776090689.html

https://ria.ru/20230222/pozhar-1853652688.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)