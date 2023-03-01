https://ria.ru/20230301/svyaz-1855144307.html

На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G

На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G - РИА Новости, 01.03.2023

На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G

Пилотная B2B-сеть 5G от МТС заработает на пяти станциях Большой кольцевой линии метро в столице, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:00

2023-03-01T16:00

2023-03-01T16:00

общество

технологии

москва

россия

владимир путин

максим ликсутов

мтс

"сокольники"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пилотная B2B-сеть 5G от МТС заработает на пяти станциях Большой кольцевой линии метро в столице, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыли последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, таким образом самое протяженное в мире метрокольцо замкнулось. "Со дня запуска БКЛ мы начинаем тестировать на пяти станциях Большого кольца мобильную сеть 5G, которая позволит нам повысить эффективность и безопасность метро для пассажиров", - рассказал Ликсутов. Заммэра пояснил, что такие технологии могут быть использованы для запуска движения беспилотных поездов, диагностики инфраструктуры или подвижного состава, обучения персонала на основе виртуальной и дополненной реальности. Он отметил, что пилотная сеть будет работать на станциях "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Электрозаводская" и "Нижегородская". "Мы будем привлекать тестировщиков к пилотной B2B-сети 5G. Первые счастливчики смогут оценить невероятные возможности инновации", - отметил заммэра. БКЛ – крупнейший в мире проект в области метростроения, его длина составляет 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание всех москвичей за счет новых коротких маршрутов, разгрузки линий метро до 25% и дорог до 15%.

https://ria.ru/20230301/metro-1855124834.html

https://ria.ru/20230301/bkl-1855117076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва, россия, владимир путин, максим ликсутов , мтс, "сокольники", сергей собянин