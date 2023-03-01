https://ria.ru/20230301/svyaz-1855144307.html
На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G
На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G - РИА Новости, 01.03.2023
На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G
Пилотная B2B-сеть 5G от МТС заработает на пяти станциях Большой кольцевой линии метро в столице, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:00
2023-03-01T16:00
2023-03-01T16:00
общество
технологии
москва
россия
владимир путин
максим ликсутов
мтс
"сокольники"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пилотная B2B-сеть 5G от МТС заработает на пяти станциях Большой кольцевой линии метро в столице, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыли последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, таким образом самое протяженное в мире метрокольцо замкнулось. "Со дня запуска БКЛ мы начинаем тестировать на пяти станциях Большого кольца мобильную сеть 5G, которая позволит нам повысить эффективность и безопасность метро для пассажиров", - рассказал Ликсутов. Заммэра пояснил, что такие технологии могут быть использованы для запуска движения беспилотных поездов, диагностики инфраструктуры или подвижного состава, обучения персонала на основе виртуальной и дополненной реальности. Он отметил, что пилотная сеть будет работать на станциях "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Электрозаводская" и "Нижегородская". "Мы будем привлекать тестировщиков к пилотной B2B-сети 5G. Первые счастливчики смогут оценить невероятные возможности инновации", - отметил заммэра. БКЛ – крупнейший в мире проект в области метростроения, его длина составляет 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание всех москвичей за счет новых коротких маршрутов, разгрузки линий метро до 25% и дорог до 15%.
https://ria.ru/20230301/metro-1855124834.html
https://ria.ru/20230301/bkl-1855117076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, россия, владимир путин, максим ликсутов , мтс, "сокольники", сергей собянин
Общество, Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Максим Ликсутов , МТС, "Сокольники", Сергей Собянин
На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G
Заммэра Москвы Ликсутов: на пяти станциях БКЛ будет работать пилотная B2B-сеть 5G
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пилотная B2B-сеть 5G от МТС заработает на пяти станциях Большой кольцевой линии метро в столице, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Президент России Владимир Путин
и мэр Москвы Сергей Собянин
в среду открыли последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, таким образом самое протяженное в мире метрокольцо замкнулось.
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"Со дня запуска БКЛ мы начинаем тестировать на пяти станциях Большого кольца мобильную сеть 5G, которая позволит нам повысить эффективность и безопасность метро для пассажиров", - рассказал Ликсутов.
Заммэра пояснил, что такие технологии могут быть использованы для запуска движения беспилотных поездов, диагностики инфраструктуры или подвижного состава, обучения персонала на основе виртуальной и дополненной реальности.
«
"Это единственная сегодня рабочая сеть пятого поколения в российском транспорте. 5G обеспечит скорость передачи данных до 1,5 Гбит/c при минимальных задержках сигнала. Также новая сеть может работать с большим количеством устройств без потери скорости и стабильности соединения", - добавил Ликсутов.
Он отметил, что пилотная сеть будет работать на станциях "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники
", "Электрозаводская" и "Нижегородская".
"Мы будем привлекать тестировщиков к пилотной B2B-сети 5G. Первые счастливчики смогут оценить невероятные возможности инновации", - отметил заммэра.
БКЛ – крупнейший в мире проект в области метростроения, его длина составляет 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание всех москвичей за счет новых коротких маршрутов, разгрузки линий метро до 25% и дорог до 15%.
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