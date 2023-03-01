https://ria.ru/20230301/sukhogruz-1855076260.html
После ЧП с китайским сухогрузом в Татарском проливе проведут проверку
После ЧП с китайским сухогрузом в Татарском проливе проведут проверку - РИА Новости, 01.03.2023
После ЧП с китайским сухогрузом в Татарском проливе проведут проверку
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с затоплением китайского сухогруза Yong Zing в Татарском проливе, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:27
2023-03-01T12:27
2023-03-01T12:33
ванино
китай
дальневосточная транспортная прокуратура
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с затоплением китайского сухогруза Yong Zing в Татарском проливе, сообщает ведомство. Ранее Росморречфлот сообщил, что сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Судно, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 метра. Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт". "Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания в связи с затоплением в Татарском проливе иностранного судна. Причиной затопления стало поступление забортной воды в отсеки судна в результате столкновения со льдами", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку полноте и своевременности проведения аварийно-спасательной операции.
https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html
ванино
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ванино, китай, дальневосточная транспортная прокуратура, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Ванино, Китай, Дальневосточная транспортная прокуратура, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
После ЧП с китайским сухогрузом в Татарском проливе проведут проверку
Прокуратура начала проверку из-за затонувшего в Татарском проливе китайского сухогруза