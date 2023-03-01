https://ria.ru/20230301/sukhogruz-1855076260.html

После ЧП с китайским сухогрузом в Татарском проливе проведут проверку

После ЧП с китайским сухогрузом в Татарском проливе проведут проверку - РИА Новости, 01.03.2023

После ЧП с китайским сухогрузом в Татарском проливе проведут проверку

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с затоплением китайского сухогруза Yong Zing в Татарском проливе, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:27

2023-03-01T12:27

2023-03-01T12:33

ванино

китай

дальневосточная транспортная прокуратура

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с затоплением китайского сухогруза Yong Zing в Татарском проливе, сообщает ведомство. Ранее Росморречфлот сообщил, что сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Судно, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 метра. Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт". "Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания в связи с затоплением в Татарском проливе иностранного судна. Причиной затопления стало поступление забортной воды в отсеки судна в результате столкновения со льдами", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку полноте и своевременности проведения аварийно-спасательной операции.

https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html

ванино

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ванино, китай, дальневосточная транспортная прокуратура, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия