https://ria.ru/20230301/sukhogruz-1855020225.html
В Татарском проливе затонул китайский сухогруз
В Татарском проливе затонул китайский сухогруз - РИА Новости, 01.03.2023
В Татарском проливе затонул китайский сухогруз
Китайский сухогруз Yong Zing 56 затонул в Татарском проливе, пострадавших нет, сообщил Росморречфлот в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:02
2023-03-01T09:02
2023-03-01T11:53
ванино
китай
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Китайский сухогруз Yong Zing 56 затонул в Татарском проливе, пострадавших нет, сообщил Росморречфлот в Telegram-канале. Судно с грузом в 29 тысяч тонн глинозема, находясь в десятибалльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед, позже их приняли на борт подошедшего корабля. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, который приступил к осмотру сухогруза и водолазному осмотру осколка льда вокруг него. "Осмотр корпуса выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма № 1 по правому борту размером два на полтора метра. На протяжении последующих дней спасателями предпринимались попытки заделки пробоины, устранения других точек поступления воды в корпус и откатки воды из внутренних помещений", — рассказали в Росморречфлоте. Но затопление внутренних помещений продолжилось.К терпящему бедствие судну 28 февраля прибыл буксир "Рубин" Морспасслужбы с дополнительным оборудованием. Однако крен на нос продолжал увеличиваться, волны захлестывали погружающееся судно. В 05:46 мск 1 марта судно Yong Xing 56 затонуло на глубине 253 метра. Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт".В Росморречфлоте уточнили, что моряки здоровы и находятся в нормальном состоянии.
https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html
https://ria.ru/20230125/gonkong-1847226463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ванино, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Ванино, Китай, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
В Татарском проливе затонул китайский сухогруз
Росморречфлот: китайский сухогруз Yong Zing 56 с глиноземом затонул в Татарском проливе
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Китайский сухогруз Yong Zing 56 затонул в Татарском проливе, пострадавших нет, сообщил Росморречфлот в Telegram-канале
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"В акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56 флаг КНР, <...> пострадавших нет", — уточнили в ведомстве.
Судно с грузом в 29 тысяч тонн глинозема, находясь в десятибалльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед, позже их приняли на борт подошедшего корабля.
На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, который приступил к осмотру сухогруза и водолазному осмотру осколка льда вокруг него.
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"Осмотр корпуса выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма № 1 по правому борту размером два на полтора метра. На протяжении последующих дней спасателями предпринимались попытки заделки пробоины, устранения других точек поступления воды в корпус и откатки воды из внутренних помещений", — рассказали в Росморречфлоте.
Но затопление внутренних помещений продолжилось.
К терпящему бедствие судну 28 февраля прибыл буксир "Рубин" Морспасслужбы с дополнительным оборудованием. Однако крен на нос продолжал увеличиваться, волны захлестывали погружающееся судно. В 05:46 мск 1 марта судно Yong Xing 56 затонуло на глубине 253 метра.
Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт".
В Росморречфлоте уточнили, что моряки здоровы и находятся в нормальном состоянии.
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