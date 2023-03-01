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ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 01.03.2023 (обновлено: 14:01 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/su-24-1855107800.html
ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР
ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР
Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в воздушном бою в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:58
2023-03-01T14:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-24
безопасность
дружковка
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в воздушном бою в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854647048.html
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россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-24, безопасность, дружковка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-24, Безопасность, Дружковка, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР

Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-24 близ Дружковки в ДНР

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в воздушном бою в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииСу-24БезопасностьДружковкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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