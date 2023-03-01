https://ria.ru/20230301/su-24-1855107800.html

ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР

ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023

ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР

Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в воздушном бою в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:58

2023-03-01T13:58

2023-03-01T14:01

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

су-24

безопасность

дружковка

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в воздушном бою в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854647048.html

россия

донецкая народная республика

дружковка

украина

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-24, безопасность, дружковка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр