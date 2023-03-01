https://ria.ru/20230301/su-24-1855107800.html
ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР
ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР
Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в воздушном бою в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:58
2023-03-01T13:58
2023-03-01T14:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-24
безопасность
дружковка
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в воздушном бою в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854647048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР
Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-24 близ Дружковки в ДНР