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Жители Астрахани могут выбрать место для стелы "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 01.03.2023
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14:32 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/stela-1855118666.html
Жители Астрахани могут выбрать место для стелы "Город трудовой доблести"
Жители Астрахани могут выбрать место для стелы "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 01.03.2023
Жители Астрахани могут выбрать место для стелы "Город трудовой доблести"
Голосование за выбор места, где в последующем будет установлена стела "Город трудовой доблести", стартовало в Астраханской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:32
2023-03-01T14:32
астрахань
астраханская область
россия
владимир путин
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Голосование за выбор места, где в последующем будет установлена стела "Город трудовой доблести", стартовало в Астраханской области, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Астрахани почетного звания "Город трудовой доблести". Теперь в регионе появится монумент с изображением герба города и текстом указа главы государства. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что окончательный выбор места размещения памятного знака городские власти должны оставить за жителями региона. "Сегодня по его поручению на официальном сайте администрации города стартовало голосование", - говорится в сообщении. Уточняется, что отдать свой голос астраханцы смогут до 1 апреля текущего года. Предполагается, что у стелы "Астрахань - город трудовой доблести" будут проходить мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Кроме того, по данным городских властей, у стелы смогут проводиться мероприятия, связанные с профессиональными праздниками тех отраслей, которые внесли большой вклад в Великую Победу - медицинской, судостроительной и рыбной.
https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853496393.html
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астрахань, астраханская область, россия, владимир путин, игорь бабушкин
Астрахань, Астраханская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Бабушкин
Жители Астрахани могут выбрать место для стелы "Город трудовой доблести"

Жителям Астрахани предложили проголосовать за место для стелы "Город трудовой доблести"

© Depositphotos.com / MaykovNikitaАстраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Голосование за выбор места, где в последующем будет установлена стела "Город трудовой доблести", стартовало в Астраханской области, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Астрахани почетного звания "Город трудовой доблести". Теперь в регионе появится монумент с изображением герба города и текстом указа главы государства.
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что окончательный выбор места размещения памятного знака городские власти должны оставить за жителями региона.
"Сегодня по его поручению на официальном сайте администрации города стартовало голосование", - говорится в сообщении. Уточняется, что отдать свой голос астраханцы смогут до 1 апреля текущего года.
Предполагается, что у стелы "Астрахань - город трудовой доблести" будут проходить мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Кроме того, по данным городских властей, у стелы смогут проводиться мероприятия, связанные с профессиональными праздниками тех отраслей, которые внесли большой вклад в Великую Победу - медицинской, судостроительной и рыбной.
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АстраханьАстраханская областьРоссияВладимир ПутинИгорь Бабушкин
 
 
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