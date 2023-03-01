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Эксперт рассказала о научном потенциале программы неонатального скрининга - РИА Новости, 01.03.2023
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19:25 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/skrining-1855208100.html
Эксперт рассказала о научном потенциале программы неонатального скрининга
Эксперт рассказала о научном потенциале программы неонатального скрининга - РИА Новости, 01.03.2023
Эксперт рассказала о научном потенциале программы неонатального скрининга
Программа неонатального скрининга в России имеет потенциал для дальнейшего расширения с точки зрения как технологий выявления болезней, так и методов их... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:25
2023-03-01T19:25
общество
россия
мария воронцова
здоровье - общество
наука
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Программа неонатального скрининга в России имеет потенциал для дальнейшего расширения с точки зрения как технологий выявления болезней, так и методов их лечения, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке Мария Воронцова. С 1 января в России расширен неонатальный скрининг до 36 заболеваний, что позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе. В федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга в 2023 году предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей. "Я в первую очередь врач, и для меня, как для врача, важно, чтобы детей вовремя диагностировали, чтобы мы смогли их вовремя лечить. Поэтому чем больше (заболеваний внесено в программу), тем лучше", - сказала Воронцова журналистам на полях II Всероссийской научно-практической конференции "Орфанные заболевания. Прошлое, настоящее, будущее". "Есть ли потенциал расширения (программы), то с точки зрения технологий такой потенциал есть. С точки зрения профилактики и терапии этот потенциал тоже есть. Другое дело, надо понимать, на какие заболевания нам нужно расширить неонатальный скрининг, чтобы диагностика этих заболеваний привела к улучшению жизни пациента", - отметила она. Вместе с тем надо учитывать и другие аспекты, например экономические, добавила Воронцова. Неонатальный скрининг - это массовое обследование новорожденных, проводимое с целью раннего выявления (до развития клинических симптомов) и лечения наследственных и врожденных заболеваний.
https://ria.ru/20221219/skrining-1839835815.html
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общество, россия, мария воронцова, здоровье - общество, наука
Общество, Россия, Мария Воронцова, Здоровье - Общество, Наука
Эксперт рассказала о научном потенциале программы неонатального скрининга

Эксперт Воронцова: программа неонатального скрининга имеет научный потенциал к расширению

© РИА Новости / Григорий СысоевII Всероссийская научно-практическая конференция "Орфанные заболевания: прошлое-настоящее-будущее"
II Всероссийская научно-практическая конференция Орфанные заболевания: прошлое-настоящее-будущее - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
II Всероссийская научно-практическая конференция "Орфанные заболевания: прошлое-настоящее-будущее"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Программа неонатального скрининга в России имеет потенциал для дальнейшего расширения с точки зрения как технологий выявления болезней, так и методов их лечения, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке Мария Воронцова.
С 1 января в России расширен неонатальный скрининг до 36 заболеваний, что позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе. В федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга в 2023 году предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей.
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"Я в первую очередь врач, и для меня, как для врача, важно, чтобы детей вовремя диагностировали, чтобы мы смогли их вовремя лечить. Поэтому чем больше (заболеваний внесено в программу), тем лучше", - сказала Воронцова журналистам на полях II Всероссийской научно-практической конференции "Орфанные заболевания. Прошлое, настоящее, будущее".
"Есть ли потенциал расширения (программы), то с точки зрения технологий такой потенциал есть. С точки зрения профилактики и терапии этот потенциал тоже есть. Другое дело, надо понимать, на какие заболевания нам нужно расширить неонатальный скрининг, чтобы диагностика этих заболеваний привела к улучшению жизни пациента", - отметила она.
Вместе с тем надо учитывать и другие аспекты, например экономические, добавила Воронцова.
Неонатальный скрининг - это массовое обследование новорожденных, проводимое с целью раннего выявления (до развития клинических симптомов) и лечения наследственных и врожденных заболеваний.
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