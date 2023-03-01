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Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств - РИА Новости, 01.03.2023
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15:21 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/siloviki-1855133966.html
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить о ситуации с уровнем обеспечения их ведомств. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:21
2023-03-01T15:21
михаил мишустин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить о ситуации с уровнем обеспечения их ведомств. "Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу и руководителей МВД, ФСБ, заместителя директора Росгвардии прошу проинформировать о текущей ситуации с уровнем обеспеченности подчиненных ведомств", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Он попросил руководителей рабочих групп доложить о выполнении целевых заданий, а главу ФАС - о результатах контроля ценообразования на продукцию, которая поставляется в рамках гособоронзаказа.
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михаил мишустин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств

Мишустин попросил глав МО, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить об уровне обеспечения ведомств

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить о ситуации с уровнем обеспечения их ведомств.
"Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу и руководителей МВД, ФСБ, заместителя директора Росгвардии прошу проинформировать о текущей ситуации с уровнем обеспеченности подчиненных ведомств", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Он попросил руководителей рабочих групп доложить о выполнении целевых заданий, а главу ФАС - о результатах контроля ценообразования на продукцию, которая поставляется в рамках гособоронзаказа.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Мишустин поручил детально проработать вопросы отпусков для участников СВО
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Михаил МишустинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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