https://ria.ru/20230301/siloviki-1855133966.html

Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств

Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств - РИА Новости, 01.03.2023

Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить о ситуации с уровнем обеспечения их ведомств. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:21

2023-03-01T15:21

2023-03-01T15:21

михаил мишустин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить о ситуации с уровнем обеспечения их ведомств. "Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу и руководителей МВД, ФСБ, заместителя директора Росгвардии прошу проинформировать о текущей ситуации с уровнем обеспеченности подчиненных ведомств", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Он попросил руководителей рабочих групп доложить о выполнении целевых заданий, а главу ФАС - о результатах контроля ценообразования на продукцию, которая поставляется в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20230301/otpusk-1855131475.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная антимонопольная служба (фас россии)