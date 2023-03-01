https://ria.ru/20230301/siloviki-1855133966.html
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств - РИА Новости, 01.03.2023
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить о ситуации с уровнем обеспечения их ведомств. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:21
2023-03-01T15:21
2023-03-01T15:21
михаил мишустин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить о ситуации с уровнем обеспечения их ведомств. "Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу и руководителей МВД, ФСБ, заместителя директора Росгвардии прошу проинформировать о текущей ситуации с уровнем обеспеченности подчиненных ведомств", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Он попросил руководителей рабочих групп доложить о выполнении целевых заданий, а главу ФАС - о результатах контроля ценообразования на продукцию, которая поставляется в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20230301/otpusk-1855131475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мишустин попросил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств
Мишустин попросил глав МО, МВД, ФСБ и Росгвардии доложить об уровне обеспечения ведомств