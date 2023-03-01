В НАТО и ЕС объяснили швейцарским парламентариям, что они ждут от Берна
Представители НАТО и ЕС объяснили Швейцарии, что они ждут реэкспорт оружия на Украину
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн, Швейцария
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости. НАТО и ЕС объяснили швейцарским парламентариям, прибывшим в Брюссель, что они не ждут от Берна ничего, кроме реэкспорта оружия на Украину, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского сената.
"Во время визита парламентской комиссии (Швейцарии – ред.) при НАТО и ЕС в Брюссель их представители заявили (Берну – ред.), что ничего не ожидают от Швейцарии", - сказано в документе.
Сенатор Шарль Джульяр, цитируемый в заявлении, уточняет, что НАТО и ЕС ждут только конкретного ответа от Швейцарии по реэкспорту оружия на Украину.
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"Я считаю, что мы должны подумать об этом. Лучше принять среднее решение вовремя, чем отличное решение слишком поздно", - приводят пресс-служба сената слова Джульяра.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что Берн разрешит реэкспорт оружия Киеву, если парламент Швейцарии внесет поправки в закон.
В конце января комиссия Национального совета одобрила инициативу, которая допускает реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Позднее комиссия по безопасности Совета кантонов (малой палаты парламента) выступила против соответствующей инициативы. Поправки еще предстоит обсудить обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.