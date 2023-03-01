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Швейцария идейно поддерживает Киев, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2023
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09:13 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/shveytsariya-1855023888.html
Швейцария идейно поддерживает Киев, заявили в МИД
Швейцария идейно поддерживает Киев, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2023
Швейцария идейно поддерживает Киев, заявили в МИД
Швейцария не только солидаризировалась с политикой коллективного запада в отношении Украины, но и идейно поддерживает киевский режим, заявила официальный... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:13
2023-03-01T09:13
украина
россия
швейцария
мария захарова
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Швейцария не только солидаризировалась с политикой коллективного запада в отношении Украины, но и идейно поддерживает киевский режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нет контрактных обязательств. Нет продажи этого оружия за деньги. Есть поставки вооружений. Для некоторых стран это происходит по итогам шантажа… Когда это происходит таким образом, это не связано ни с какими соглашениями, контрактами, экономикой, продажей, рынками. Это предполагает дикую адскую вовлеченность коллективного запада в конфликт вокруг Украины именно в качестве стороны этого конфликта. Швейцария полностью солидаризировалась с этим подходом, с этой политикой коллективного запада", - сказала она в эфире радио "Sputnik". "Она не сказала, что у нее есть особый взгляд, основанный на фактах, она не заявляла о том, что есть приоритеты, которые требуют пересмотра этой позиции. Нет, полностью политически солидаризировалась. И целый ряд шагов на материально-техническую поддержку киевского режима. Нельзя забывать, что это еще идейная поддержка нацистской сути киевского режима. Поэтому собственно разбор этой самой составляющей отхода Швейцарии от нейтралитета доступен в том числе в достаточно подробных материалах уже западных журналистов", - подчеркнула она. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230227/reeksport-1854613507.html
https://ria.ru/20230225/shveytsariya-1854279511.html
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украина, россия, швейцария, мария захарова, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, Швейцария, Мария Захарова, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Швейцария идейно поддерживает Киев, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Швейцария солидаризировалась с политикой Запада по Украине

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Швейцария не только солидаризировалась с политикой коллективного запада в отношении Украины, но и идейно поддерживает киевский режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет контрактных обязательств. Нет продажи этого оружия за деньги. Есть поставки вооружений. Для некоторых стран это происходит по итогам шантажа… Когда это происходит таким образом, это не связано ни с какими соглашениями, контрактами, экономикой, продажей, рынками. Это предполагает дикую адскую вовлеченность коллективного запада в конфликт вокруг Украины именно в качестве стороны этого конфликта. Швейцария полностью солидаризировалась с этим подходом, с этой политикой коллективного запада", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
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"Она не сказала, что у нее есть особый взгляд, основанный на фактах, она не заявляла о том, что есть приоритеты, которые требуют пересмотра этой позиции. Нет, полностью политически солидаризировалась. И целый ряд шагов на материально-техническую поддержку киевского режима. Нельзя забывать, что это еще идейная поддержка нацистской сути киевского режима. Поэтому собственно разбор этой самой составляющей отхода Швейцарии от нейтралитета доступен в том числе в достаточно подробных материалах уже западных журналистов", - подчеркнула она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаРоссияШвейцарияМария ЗахароваСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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