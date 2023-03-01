https://ria.ru/20230301/shkola-1855014864.html

Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок

Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок - РИА Новости, 01.03.2023

Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок

Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:27

2023-03-01T08:27

2023-03-01T08:27

омская область

омская область

александр бурков

сергей кравцов

андрей турчак

единая россия

омск

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ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки. На прошедшем селекторном совещании с "Единой Россией" министр просвещения Сергей Кравцов выступил с критикой по ситуации со строительством школ в Омской области. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что в нескольких школах не выполнен капремонт в установленные сроки. Губернатор согласился с критикой федералов, пояснил, что регион взял на себя большую ответственность, с которой необходимо справиться. "Что можно сказать? Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме "от выборов к выборам", не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. Как в былые времена - пятилетку за три года. По детским садам справились лучше, по школам - отстали. Строительный комплекс после многолетнего простоя оказался не готов ни к темпам, ни к объемам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени", - написал глава региона в своем канале. Он рассказал об итогах строительства на текущий момент. В декабре в связи со срывом сроков исполнения нацпроекта, был полностью обновлен блок минстроя в региональном правительстве, в феврале - и в городе Омске. В отставку отправлена министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами. К решению вопроса с недобросовестными подрядчиками и проектировщиками подключена прокуратура. Есть чёткое понимание необходимых действий. Введён ежедневный контроль исполнения. "Стройки будут завершены в срок. Добавлю, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, "лишь бы не было проблем", не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится", - заявил Бурков.

https://ria.ru/20230228/dolg-1854851166.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, александр бурков, сергей кравцов, андрей турчак, единая россия, омск