https://ria.ru/20230301/shkola-1855014864.html
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок - РИА Новости, 01.03.2023
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок
Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:27
2023-03-01T08:27
2023-03-01T08:27
омская область
омская область
александр бурков
сергей кравцов
андрей турчак
единая россия
омск
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ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки. На прошедшем селекторном совещании с "Единой Россией" министр просвещения Сергей Кравцов выступил с критикой по ситуации со строительством школ в Омской области. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что в нескольких школах не выполнен капремонт в установленные сроки. Губернатор согласился с критикой федералов, пояснил, что регион взял на себя большую ответственность, с которой необходимо справиться. "Что можно сказать? Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме "от выборов к выборам", не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. Как в былые времена - пятилетку за три года. По детским садам справились лучше, по школам - отстали. Строительный комплекс после многолетнего простоя оказался не готов ни к темпам, ни к объемам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени", - написал глава региона в своем канале. Он рассказал об итогах строительства на текущий момент. В декабре в связи со срывом сроков исполнения нацпроекта, был полностью обновлен блок минстроя в региональном правительстве, в феврале - и в городе Омске. В отставку отправлена министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами. К решению вопроса с недобросовестными подрядчиками и проектировщиками подключена прокуратура. Есть чёткое понимание необходимых действий. Введён ежедневный контроль исполнения. "Стройки будут завершены в срок. Добавлю, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, "лишь бы не было проблем", не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится", - заявил Бурков.
https://ria.ru/20230228/dolg-1854851166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, александр бурков, сергей кравцов, андрей турчак, единая россия, омск
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Сергей Кравцов, Андрей Турчак, Единая Россия, Омск
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок
Глава Омской области Бурков рассказал, что строительство школ завершат в срок
ОМСК, 1 мар - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал
в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки.
На прошедшем селекторном совещании с "Единой Россией
" министр просвещения Сергей Кравцов
выступил с критикой по ситуации со строительством школ в Омской области. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак
напомнил, что в нескольких школах не выполнен капремонт в установленные сроки. Губернатор согласился с критикой федералов, пояснил, что регион взял на себя большую ответственность, с которой необходимо справиться.
"Что можно сказать? Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме "от выборов к выборам", не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. Как в былые времена - пятилетку за три года. По детским садам справились лучше, по школам - отстали. Строительный комплекс после многолетнего простоя оказался не готов ни к темпам, ни к объемам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени", - написал глава региона в своем канале.
Он рассказал об итогах строительства на текущий момент. В декабре в связи со срывом сроков исполнения нацпроекта, был полностью обновлен блок минстроя в региональном правительстве, в феврале - и в городе Омске
. В отставку отправлена министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами. К решению вопроса с недобросовестными подрядчиками и проектировщиками подключена прокуратура. Есть чёткое понимание необходимых действий. Введён ежедневный контроль исполнения.
"Стройки будут завершены в срок. Добавлю, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, "лишь бы не было проблем", не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится", - заявил Бурков.
Кравцов раскритиковал омского губернатора за долг по строительству школ