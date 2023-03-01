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Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок - РИА Новости, 01.03.2023
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Омская область
 
08:27 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/shkola-1855014864.html
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок - РИА Новости, 01.03.2023
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок
Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:27
2023-03-01T08:27
омская область
омская область
александр бурков
сергей кравцов
андрей турчак
единая россия
омск
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ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки. На прошедшем селекторном совещании с "Единой Россией" министр просвещения Сергей Кравцов выступил с критикой по ситуации со строительством школ в Омской области. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что в нескольких школах не выполнен капремонт в установленные сроки. Губернатор согласился с критикой федералов, пояснил, что регион взял на себя большую ответственность, с которой необходимо справиться. "Что можно сказать? Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме "от выборов к выборам", не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. Как в былые времена - пятилетку за три года. По детским садам справились лучше, по школам - отстали. Строительный комплекс после многолетнего простоя оказался не готов ни к темпам, ни к объемам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени", - написал глава региона в своем канале. Он рассказал об итогах строительства на текущий момент. В декабре в связи со срывом сроков исполнения нацпроекта, был полностью обновлен блок минстроя в региональном правительстве, в феврале - и в городе Омске. В отставку отправлена министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами. К решению вопроса с недобросовестными подрядчиками и проектировщиками подключена прокуратура. Есть чёткое понимание необходимых действий. Введён ежедневный контроль исполнения. "Стройки будут завершены в срок. Добавлю, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, "лишь бы не было проблем", не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится", - заявил Бурков.
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омская область, александр бурков, сергей кравцов, андрей турчак, единая россия, омск
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Сергей Кравцов, Андрей Турчак, Единая Россия, Омск
Глава Омской области рассказал, что строительство школ завершат в срок

Глава Омской области Бурков рассказал, что строительство школ завершат в срок

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал в своем Telegram-канале, что строительство школ и детских садов в регионе будет завершено в указанные сроки.
На прошедшем селекторном совещании с "Единой Россией" министр просвещения Сергей Кравцов выступил с критикой по ситуации со строительством школ в Омской области. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что в нескольких школах не выполнен капремонт в установленные сроки. Губернатор согласился с критикой федералов, пояснил, что регион взял на себя большую ответственность, с которой необходимо справиться.
"Что можно сказать? Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме "от выборов к выборам", не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетвориться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы тем не менее по полной. Как в былые времена - пятилетку за три года. По детским садам справились лучше, по школам - отстали. Строительный комплекс после многолетнего простоя оказался не готов ни к темпам, ни к объемам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени", - написал глава региона в своем канале.
Он рассказал об итогах строительства на текущий момент. В декабре в связи со срывом сроков исполнения нацпроекта, был полностью обновлен блок минстроя в региональном правительстве, в феврале - и в городе Омске. В отставку отправлена министр образования. Новый управленческий состав работает форсированными темпами. К решению вопроса с недобросовестными подрядчиками и проектировщиками подключена прокуратура. Есть чёткое понимание необходимых действий. Введён ежедневный контроль исполнения.
"Стройки будут завершены в срок. Добавлю, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому и сейчас, и впредь буду ставить перед собой и командой задачи, выполнить которые будет непросто. Работать вполсилы, "лишь бы не было проблем", не могу и не хочу, да и омичам это вряд ли понравится", - заявил Бурков.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Кравцов раскритиковал омского губернатора за долг по строительству школ
Вчера, 14:31
 
Омская областьОмская областьАлександр БурковСергей КравцовАндрей ТурчакЕдиная РоссияОмск
 
 
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