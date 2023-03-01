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Слуцкий рассказал о работе ЛДПР над проектом о русофобии - РИА Новости, 01.03.2023
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12:27 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/rusofobiya-1855076400.html
Слуцкий рассказал о работе ЛДПР над проектом о русофобии
Слуцкий рассказал о работе ЛДПР над проектом о русофобии - РИА Новости, 01.03.2023
Слуцкий рассказал о работе ЛДПР над проектом о русофобии
Эксперты ЛДПР работают над четкими юридическими определениями вариантов законопроекта о русофобии, изменениями в УК и КоАП, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:27
2023-03-01T12:27
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
валерий фадеев
лдпр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперты ЛДПР работают над четкими юридическими определениями вариантов законопроекта о русофобии, изменениями в УК и КоАП, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Пора выжигать русофобию каленым железом, чтобы никому в голову не пришло назвать экстремизмом песню "Я - русский" или унижать русских из-за границы. Но это должна быть безупречная в правовом отношении норма УК РФ и КоАП. Наши эксперты сейчас работают над четкими юридическими определениями, формулируют, что подпадает под понятие "русофобия"", - сообщил Слуцкий. По его словам, в условиях глобального противостояния нужно защищать не только репутацию военных, но и шире – "всех граждан РФ и русского государствообразующего народа". Также он отметил, что с подачи главы Совета по правам человека Валерия Фадеева возобновилась общественная дискуссия об ужесточении "ответственности за русофобию", при этом на заседании комитета по международным делам обсуждалась ответственность за ущемление прав русских за границей еще в декабре 2022 г. "В 1990-е гг пренебрежение ко всему русскому было почти одобряемой госполитикой. К счастью, мы стряхнули этот дурман. Но ростки тупой русофобии всё равно периодически пробиваются на поверхность и вызывают праведный гнев граждан. Однако наказать, скажем, за сравнение русского патриотизма и фашизма мы не можем. А ведь это для России не менее опасно, чем поставки оружия на Украину", - отметил Слуцкий, добавив, что через "подобные идиотские высказывания мы впитываем стереотипы и сами начинаем верить в них".
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), валерий фадеев, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Валерий Фадеев, ЛДПР
Слуцкий рассказал о работе ЛДПР над проектом о русофобии

Слуцкий: в ЛДПР работают над вариантами проекта о русофобии с изменениями в УК и КоАП

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперты ЛДПР работают над четкими юридическими определениями вариантов законопроекта о русофобии, изменениями в УК и КоАП, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Пора выжигать русофобию каленым железом, чтобы никому в голову не пришло назвать экстремизмом песню "Я - русский" или унижать русских из-за границы. Но это должна быть безупречная в правовом отношении норма УК РФ и КоАП. Наши эксперты сейчас работают над четкими юридическими определениями, формулируют, что подпадает под понятие "русофобия"", - сообщил Слуцкий.
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По его словам, в условиях глобального противостояния нужно защищать не только репутацию военных, но и шире – "всех граждан РФ и русского государствообразующего народа".
Также он отметил, что с подачи главы Совета по правам человека Валерия Фадеева возобновилась общественная дискуссия об ужесточении "ответственности за русофобию", при этом на заседании комитета по международным делам обсуждалась ответственность за ущемление прав русских за границей еще в декабре 2022 г.
"В 1990-е гг пренебрежение ко всему русскому было почти одобряемой госполитикой. К счастью, мы стряхнули этот дурман. Но ростки тупой русофобии всё равно периодически пробиваются на поверхность и вызывают праведный гнев граждан. Однако наказать, скажем, за сравнение русского патриотизма и фашизма мы не можем. А ведь это для России не менее опасно, чем поставки оружия на Украину", - отметил Слуцкий, добавив, что через "подобные идиотские высказывания мы впитываем стереотипы и сами начинаем верить в них".
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Валерий ФадеевЛДПР
 
 
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