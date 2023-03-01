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Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей - РИА Новости, 01.03.2023
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Липецкая область
 
11:07 01.03.2023 (обновлено: 12:26 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/razvitie-1855053493.html
Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей
Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей - РИА Новости, 01.03.2023
Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей
Власти Липецкой области и АО "Липецкцемент" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого предприятие в ближайшие три года... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:07
2023-03-01T12:26
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 01 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области и АО "Липецкцемент" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого предприятие в ближайшие три года вложит в развитие инфраструктуры Липецка порядка 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в рамках соглашения предприятие будет вкладывать в объекты социальной сферы областного центра по 16 миллионов рублей ежегодно с 2023 по 2025 год, и возможно, и дальше с целью развития и обновления инфраструктуры города.Артамонов отметил, что поддержка города в рамках комплексного развития территорий предприятием уже ведется. Этой зимой они уже сделали новое ограждение у детского сада N14, а также приобрели световое оборудование и сборно-разборную сцену для Дворца культуры на Соколе."Радует, что компания осознает важность инвестирования средств не только в производственные мощности, но и развитие города. Липецкцемент подает хороший пример социальной ответственности. Хотелось бы, чтобы другие предприятия ему последовали", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230227/sotsobekty-1854657536.html
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липецкая область, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей
Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 01 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области и АО "Липецкцемент" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого предприятие в ближайшие три года вложит в развитие инфраструктуры Липецка порядка 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в рамках соглашения предприятие будет вкладывать в объекты социальной сферы областного центра по 16 миллионов рублей ежегодно с 2023 по 2025 год, и возможно, и дальше с целью развития и обновления инфраструктуры города.
Артамонов отметил, что поддержка города в рамках комплексного развития территорий предприятием уже ведется. Этой зимой они уже сделали новое ограждение у детского сада N14, а также приобрели световое оборудование и сборно-разборную сцену для Дворца культуры на Соколе.
"Радует, что компания осознает важность инвестирования средств не только в производственные мощности, но и развитие города. Липецкцемент подает хороший пример социальной ответственности. Хотелось бы, чтобы другие предприятия ему последовали", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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