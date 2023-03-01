https://ria.ru/20230301/razvitie-1855053493.html

Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей

Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей - РИА Новости, 01.03.2023

Липецкое предприятие вложит в развитие города около 50 млн рублей

Власти Липецкой области и АО "Липецкцемент" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого предприятие в ближайшие три года... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:07

2023-03-01T11:07

2023-03-01T12:26

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 01 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области и АО "Липецкцемент" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого предприятие в ближайшие три года вложит в развитие инфраструктуры Липецка порядка 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в рамках соглашения предприятие будет вкладывать в объекты социальной сферы областного центра по 16 миллионов рублей ежегодно с 2023 по 2025 год, и возможно, и дальше с целью развития и обновления инфраструктуры города.Артамонов отметил, что поддержка города в рамках комплексного развития территорий предприятием уже ведется. Этой зимой они уже сделали новое ограждение у детского сада N14, а также приобрели световое оборудование и сборно-разборную сцену для Дворца культуры на Соколе."Радует, что компания осознает важность инвестирования средств не только в производственные мощности, но и развитие города. Липецкцемент подает хороший пример социальной ответственности. Хотелось бы, чтобы другие предприятия ему последовали", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230227/sotsobekty-1854657536.html

липецкая область

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк