https://ria.ru/20230301/rassledovanie-1855041517.html

СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР

СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023

СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР

Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:42

2023-03-01T10:42

2023-03-01T10:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html

https://ria.ru/20230109/diversanty-1843606521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия