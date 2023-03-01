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СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 01.03.2023
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СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР
СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023
СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР
Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:42
2023-03-01T10:42
специальная военная операция на украине
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html
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происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР

СК завел уголовное дело после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора в ЛНР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, днем 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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