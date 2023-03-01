https://ria.ru/20230301/rassledovanie-1855041517.html
СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР
СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023
СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР
Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:42
2023-03-01T10:42
2023-03-01T10:42
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК завел уголовное дело после минирования машины помощника прокурора в ЛНР
СК завел уголовное дело после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора в ЛНР
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обнаружения взрывчатки под машиной помощника прокурора Меловского района ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, днем 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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