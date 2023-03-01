https://ria.ru/20230301/raskol-1855128343.html

Минск ожидает активизации попыток расколоть белорусское общество

Минск ожидает активизации попыток расколоть белорусское общество - РИА Новости, 01.03.2023

Минск ожидает активизации попыток расколоть белорусское общество

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что Запад продолжает пытаться внести раскол и дестабилизировать обстановку в стране, эти... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:01

2023-03-01T15:01

2023-03-01T15:01

в мире

белоруссия

запад

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что Запад продолжает пытаться внести раскол и дестабилизировать обстановку в стране, эти попытки активизируются в будущем году. "Попытки стран Запада внести раскол и дестабилизировать обстановку в стране продолжаются. И анализ обстановки показывает, что такие попытки будут предприниматься и в дальнейшем. Особенно с учетом предстоящей избирательной кампании в 2024 году. Впервые одновременно будут проходить выборы в парламент, местные советы, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания. И, соответственно, все эти негативные процессы активизируются", - приводит слова Сергеенко в среду агентство Белта. Он полагает, что в том числе внешнее воздействие будет направлено "и в студенческую, даже школьную среду". Сергеенко подчеркнул, что продолжается также масштабная гибридная информационная война против Белоруссии, указал на возможное деструктивное влияние соцсетей. "Последний пример деструктивного влияния социальных сетей - вчера была пресечена попытка проведения в Гомеле сбора через социальные сети молодежи... Сегодня, конечно же, нужно больше внимания уделять и школьной психологии. Потому что многих вещей можно было бы избежать", - сказал он. Накануне около 200 сторонников неформального движения "Редан", в основном несовершеннолетние, были задержаны в Гомеле при попытке провести незаконную акцию у местного торгового центра, сообщило МВД Белоруссии. Там поясняли, что субкультура движения "отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах". По информации МВД, в зависимости от возраста задержанные будут постановлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних или привлечены к административной ответственности. В МВД подчеркивали, что устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230223/agressiya-1854017024.html

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в мире, белоруссия, запад