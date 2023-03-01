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Фирма экс-главы Минсельхоза готова заплатить за "Архыз" больше конкурентов - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
17:06 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855149482.html
Фирма экс-главы Минсельхоза готова заплатить за "Архыз" больше конкурентов
Фирма экс-главы Минсельхоза готова заплатить за "Архыз" больше конкурентов - РИА Новости, 01.03.2023
Фирма экс-главы Минсельхоза готова заплатить за "Архыз" больше конкурентов
Компания "Горные вершины", связанная с семьей экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, предложила выкупить РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:06
2023-03-01T17:06
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
архыз
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания "Горные вершины", связанная с семьей экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, предложила выкупить горнолыжный курорт "Архыз" более чем за 24 миллиарда рублей. А ее конкурент, компания "Партнерс групп" — лишь за 19 миллиардов рублей, говорится в протоколе проведения второго этапа переторжки на право купли-продажи акций и управления УК "Архыз". Согласно документу, изначально обе компании предложили заплатить за "Архыз" минимальные 17 миллиардов рублей. Во время переторжки претенденты представили новые предложения. Победителем конкурса по итогам второго этапа стала компания "Горные вершины", которая предложила наибольшую сумму — 24 миллиарда рублей. Как сообщали в конце февраля в корпорации "Кавказ.РФ" , после подведения итогов конкурса с победителем будет заключен договор купли-продажи акций и договор управления УК "Архыз". Во вторник в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что поддержали ходатайство краснодарской компании "Горные вершины" по приобретению курорта "Архыз", но при выполнении обязательных условий. Инвестор должен будет согласовывать со службой повышение цен на услуги подъемников более чем на пять процентов в течение года. Это предписание действует в течение пяти лет с момента совершения сделки. В конце января стало известно, что краснодарская компания "Горные вершины" подала ходатайство в ФАС о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз". Гендиректором ООО "Горные вершины", по данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", является Андрей Скок, ранее руководивший винодельней "Шато де Талю", входящей в группу компаний "Мантера". Основным бенефициаром "Мантеры" выступает бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Про компанию "Партнерс Групп" известно меньше, ее гендиректор — Вячеслав Колганов. "Архыз" — флагманский курорт Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Минэкономразвития РФ. Всего в состав структуры входят шесть туристско-рекреационных ОЭЗ, в которых "Кавказ.РФ" строит и развивает курорты. Наиболее известные из них — "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи". В правительстве РФ направление курирует вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854790168.html
краснодарский край
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, архыз
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Архыз
Фирма экс-главы Минсельхоза готова заплатить за "Архыз" больше конкурентов

Компания экс-главы Минсельхоза готова заплатить за "Архыз" более 24 миллиардов рублей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на южном склоне горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Отдыхающие на южном склоне горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания "Горные вершины", связанная с семьей экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, предложила выкупить горнолыжный курорт "Архыз" более чем за 24 миллиарда рублей. А ее конкурент, компания "Партнерс групп" — лишь за 19 миллиардов рублей, говорится в протоколе проведения второго этапа переторжки на право купли-продажи акций и управления УК "Архыз".
Согласно документу, изначально обе компании предложили заплатить за "Архыз" минимальные 17 миллиардов рублей. Во время переторжки претенденты представили новые предложения. Победителем конкурса по итогам второго этапа стала компания "Горные вершины", которая предложила наибольшую сумму — 24 миллиарда рублей.
Как сообщали в конце февраля в корпорации "Кавказ.РФ" , после подведения итогов конкурса с победителем будет заключен договор купли-продажи акций и договор управления УК "Архыз".
Во вторник в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что поддержали ходатайство краснодарской компании "Горные вершины" по приобретению курорта "Архыз", но при выполнении обязательных условий. Инвестор должен будет согласовывать со службой повышение цен на услуги подъемников более чем на пять процентов в течение года. Это предписание действует в течение пяти лет с момента совершения сделки.
В конце января стало известно, что краснодарская компания "Горные вершины" подала ходатайство в ФАС о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз". Гендиректором ООО "Горные вершины", по данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", является Андрей Скок, ранее руководивший винодельней "Шато де Талю", входящей в группу компаний "Мантера". Основным бенефициаром "Мантеры" выступает бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Про компанию "Партнерс Групп" известно меньше, ее гендиректор — Вячеслав Колганов.
"Архыз" — флагманский курорт Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Минэкономразвития РФ. Всего в состав структуры входят шесть туристско-рекреационных ОЭЗ, в которых "Кавказ.РФ" строит и развивает курорты. Наиболее известные из них — "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи". В правительстве РФ направление курирует вице-премьер Александр Новак.
Чечня. Тюбинговая трасса на курорте Ведучи - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа
28 февраля, 11:21
 
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