https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855032505.html

Туристы назвали важные критерии при бронировании отеля

Туристы назвали важные критерии при бронировании отеля - РИА Новости, 01.03.2023

Туристы назвали важные критерии при бронировании отеля

Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, обозначили критерии при выборе гостиницы, сообщают в исследовании OneTwoTrip и разработчик IT-решений Bnovo. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:48

2023-03-01T15:48

2023-03-01T15:48

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, обозначили критерии при выборе гостиницы, сообщают в исследовании OneTwoTrip и разработчик IT-решений Bnovo.Специалисты компаний провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что главный пункт при выборе отеля у 73 процентов из них — стоимость номера за ночь.На втором месте — расположение объекта размещения, так ответили 65 процентов опрошенных. Для каждого второго большое значение имеет внешний вид места, где он планирует остановиться. На звездность отеля обращают внимание лишь девять процентов респондентов. Меньше всего — от двух до трех процентов опрошенных заботит возможность проживания с животными.Также туристы рассказали, что сильнее всего способно испортить впечатление о месте размещения. На первом месте — антисанитарные условия. На чистоту обращают внимание 78 процентов гостей.Старые ремонт и мебель в объекте размещения разочаруют 57 процентов опрошенных. Незапланированные взносы (45 процентов голосов) и навязывание услуг (28 процентов) оказались в антирейтинге выше, чем плохое качество еды (20 процентов) или отсутствие интернета (17 процентов).

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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