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Россияне назвали виды туризма, которые нужно развивать в первую очередь - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
02:54 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1854676677.html
Россияне назвали виды туризма, которые нужно развивать в первую очередь
Россияне назвали виды туризма, которые нужно развивать в первую очередь - РИА Новости, 01.03.2023
Россияне назвали виды туризма, которые нужно развивать в первую очередь
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие виды туризма следует развивать в России в первую очередь, сообщает Check in. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T02:54
2023-03-01T02:54
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
туристы
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие виды туризма следует развивать в России в первую очередь, сообщает Check in.Специалисты компании провели исследование среди 600 пользователей, хотя бы раз путешествовавших в 2022 году, и выяснили, что самые востребованные виды отдыха – санаторно-курортный и культурно-познавательный. Респонденты могли выбирать несколько ответов, и данные направления назвали 45,2 и 44,5 процента соответственно.О необходимости уделить больше внимания турам и экскурсиям для детей заявили 36 процентов опрошенных, а 33,4 процента хотели бы видеть активное развитие экотуризма.Также респонденты рассказали, как провели отпуск в 2022 году. Почти 40 процентов путешественников отправились за новыми впечатлениями в сити-туры. Пляжный отдых предпочли 30 процентов опрошенных, остальные посещали родственников и знакомых.
https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы, Отдых на море
Россияне назвали виды туризма, которые нужно развивать в первую очередь

Опрос: россияне считают, что в стране нужно активнее развивать санаторный туризм

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка на сеансе озонотерапии в санатории "Ай-Петри"
Девушка на сеансе озонотерапии в санатории Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие виды туризма следует развивать в России в первую очередь, сообщает Check in.
Специалисты компании провели исследование среди 600 пользователей, хотя бы раз путешествовавших в 2022 году, и выяснили, что самые востребованные виды отдыха – санаторно-курортный и культурно-познавательный. Респонденты могли выбирать несколько ответов, и данные направления назвали 45,2 и 44,5 процента соответственно.
О необходимости уделить больше внимания турам и экскурсиям для детей заявили 36 процентов опрошенных, а 33,4 процента хотели бы видеть активное развитие экотуризма.
Также респонденты рассказали, как провели отпуск в 2022 году. Почти 40 процентов путешественников отправились за новыми впечатлениями в сити-туры. Пляжный отдых предпочли 30 процентов опрошенных, остальные посещали родственников и знакомых.
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