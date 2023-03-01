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Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации
Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации - РИА Новости, 01.03.2023
Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации
Представитель украинского МИД Олег Николенко попытался опровергнуть данные о возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных материалов. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:18
2023-03-01T17:18
2023-03-01T17:50
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представитель украинского МИД Олег Николенко попытался опровергнуть данные о возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных материалов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена данными о возможной провокации Киева с радиоактивными веществами близ Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. По данным Минобороны России, из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН вел подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения России в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности.
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в мире, олег николенко, мария захарова, украина, россия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Олег Николенко, Мария Захарова, Украина, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации
МИД Украины назвал данные России о подготовке Киевом радиационной провокации фальшивкой