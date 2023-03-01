https://ria.ru/20230301/provokatsiya-1855179395.html

Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации

Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации - РИА Новости, 01.03.2023

Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации

Представитель украинского МИД Олег Николенко попытался опровергнуть данные о возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных материалов. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:18

2023-03-01T17:18

2023-03-01T17:50

в мире

олег николенко

мария захарова

украина

россия

генеральная ассамблея оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представитель украинского МИД Олег Николенко попытался опровергнуть данные о возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных материалов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена данными о возможной провокации Киева с радиоактивными веществами близ Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. По данным Минобороны России, из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН вел подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения России в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности.

https://ria.ru/20230301/drony-1855107495.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олег николенко, мария захарова, украина, россия, генеральная ассамблея оон, оон