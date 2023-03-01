Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/proverka-1855045999.html
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения - РИА Новости, 01.03.2023
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения
Запланированную на 1 марта комплексную проверку готовности систем оповещения населения перенесли в Брянской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:48
2023-03-01T10:48
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_9c76a1b6e16064f1d54c4b4b4ff48c75.jpg
БРЯНСК, 1 мар — РИА Новости. Запланированную на 1 марта комплексную проверку готовности систем оповещения населения перенесли в Брянской области, сообщает правительство региона. "По информации МЧС России, в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, запланированная на 1 марта комплексная проверка готовности систем оповещения населения с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) переносится на более поздний срок", — говорится в сообщении. Информация о сроке проведения будет доведена дополнительно. Ранее сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС России заявили, что эта информация является ложной. По данным брянского областного МЧС, к ним подобных сообщений о тревоге не поступало.
https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854967881.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_a58257894736ef4ab8e6e58b7dc4ae06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения

Брянские власти перенесли плановую проверку систем оповещения из-за хакерских атак

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочие проверяют исправность системы оповещения населения
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 1 мар — РИА Новости. Запланированную на 1 марта комплексную проверку готовности систем оповещения населения перенесли в Брянской области, сообщает правительство региона.
"По информации МЧС России, в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, запланированная на 1 марта комплексная проверка готовности систем оповещения населения с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) переносится на более поздний срок", — говорится в сообщении. Информация о сроке проведения будет доведена дополнительно.
Ранее сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС России заявили, что эта информация является ложной. По данным брянского областного МЧС, к ним подобных сообщений о тревоге не поступало.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения
Вчера, 20:44
 
Брянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала