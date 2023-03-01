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В Брянской области перенесли проверку систем оповещения
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения - РИА Новости, 01.03.2023
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения
Запланированную на 1 марта комплексную проверку готовности систем оповещения населения перенесли в Брянской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:48
2023-03-01T10:48
2023-03-01T10:48
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БРЯНСК, 1 мар — РИА Новости. Запланированную на 1 марта комплексную проверку готовности систем оповещения населения перенесли в Брянской области, сообщает правительство региона. "По информации МЧС России, в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, запланированная на 1 марта комплексная проверка готовности систем оповещения населения с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) переносится на более поздний срок", — говорится в сообщении. Информация о сроке проведения будет доведена дополнительно. Ранее сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС России заявили, что эта информация является ложной. По данным брянского областного МЧС, к ним подобных сообщений о тревоге не поступало.
https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854967881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Брянской области перенесли проверку систем оповещения
Брянские власти перенесли плановую проверку систем оповещения из-за хакерских атак