https://ria.ru/20230301/proverka-1855045999.html

В Брянской области перенесли проверку систем оповещения

В Брянской области перенесли проверку систем оповещения - РИА Новости, 01.03.2023

В Брянской области перенесли проверку систем оповещения

Запланированную на 1 марта комплексную проверку готовности систем оповещения населения перенесли в Брянской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:48

2023-03-01T10:48

2023-03-01T10:48

брянская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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БРЯНСК, 1 мар — РИА Новости. Запланированную на 1 марта комплексную проверку готовности систем оповещения населения перенесли в Брянской области, сообщает правительство региона. "По информации МЧС России, в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, запланированная на 1 марта комплексная проверка готовности систем оповещения населения с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) переносится на более поздний срок", — говорится в сообщении. Информация о сроке проведения будет доведена дополнительно. Ранее сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС России заявили, что эта информация является ложной. По данным брянского областного МЧС, к ним подобных сообщений о тревоге не поступало.

https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854967881.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия