https://ria.ru/20230301/pozharnye-1853683730.html

Не сорвиголовы: чем настоящие пожарные и спасатели отличаются от киношных

Не сорвиголовы: чем настоящие пожарные и спасатели отличаются от киношных - РИА Новости, 01.03.2023

Не сорвиголовы: чем настоящие пожарные и спасатели отличаются от киношных

Бесстрашное вхождение в огонь, экипировка как у агента 007, изящно запачканное гарью мужественное лицо – все эти штампы о пожарных и спасателях хорошо знакомы... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:00

2023-03-01T09:00

2023-03-01T09:00

москва

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Бесстрашное вхождение в огонь, экипировка как у агента 007, изящно запачканное гарью мужественное лицо – все эти штампы о пожарных и спасателях хорошо знакомы нам из кинематографа. Однако реальность далека от художественных декораций, особенно в работе специалистов экстренных служб. Корреспондент РИА Новости решил выяснить, насколько киношные образы огнеборцев и спасателей соответствуют действительности, и узнал у действующих работников пожарно-спасательных формирований Москвы, есть ли место героизму на месте происшествия.Безрассудство и отвагаКинематограф зачастую гипертрофирует образы представителей самых разных профессий: врачи идеально проводят сложнейшие операции в полевых условиях, блюда начинающих поваров занимают первые строчки в гастрономических рейтингах, а писатели получают не одну премию за очередной гениальный роман. Спасатели и пожарные мелькают на экранах реже других специалистов, зато эмоций у зрителя зачастую вызывают куда больше.Профессиональным работникам экстренных служб непросто наблюдать за "коллегами" в кино, признается работник пожарно-спасательного отряда №313 ГКУ "Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) Москвы" Денис Король. Картинка, по его словам, получается намного красивее, чем реальность.В кино отвага работников экстренных служб действительно граничит с безрассудством, которое допустимо на экране, но абсолютно не оправдывает себя в реальности, соглашается начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Кирилл Соломко. Во время ликвидации последствий происшествия пожарные и спасатели в первую очередь должны руководствоваться прописанным регламентом, соблюдать правила личной безопасности и четко понимать масштабы произошедшего и продумывать возможные сценарии развития ситуации.Он подчеркивает, что в реальности борцы с огнем никогда не забегают в охваченный пламенем дом, едва приехав. "Так только в фильмах бывает. Сначала мы оцениваем обстановку, проводим круговую разведку, проводим предварительное боевое развертывание. Это важно: если никто не просит помощи с фасада здания, это не значит, что в здании нет людей, возможно, они находятся со стороны двора. Если не осмотреться как следует, можно просто не заметить человека в беде", – добавляет Король.Обязательная экипировкаГерои кино часто бросаются в огонь и воду в чем придется, а то и вовсе "в чем мать родила". Об экипировке и инструментах для спасения и говорить нечего, "суперменам" зачастую хватает исключительно физической силы.Настоящие пожарные и спасатели – герои без плащей, зато с полноценным арсеналом необходимого оборудования, которое тщательно проверяется перед каждым патрулированием и выездом на место происшествия.Тем же принципам следуют спасатели на воде. По словам Кирилла Соломко, на патрулирования и выезды они отправляются в полной готовности к реагированию, на борту спасательного катера специалисты обязательно закрепляются страховочным концом.Денис признает: четко регламентированные действия пожарных и спасателей, конечно, производят не такое яркое впечатление, как образ героя, заскакивающего в горящее окно ради спасения чужой жизни, однако специалисты экстренных служб работают не ради завораживающей картинки."Наша задача – спасти как можно большее количество людей за свою карьеру, и обеспечение собственной безопасности напрямую на это влияет. Чем качественнее наша подготовка, тем дальше мы сможем пройти, тем больше пострадавших получат помощь. Да, можно героически заскочить с голыми руками в первую попавшуюся дверь, схватить кого-то у входа и вытащить его на себе. Но если очаг возгорания большой, и надо идти дальше, вглубь квартиры? На одном вдохе долго не протянешь", – объясняет пожарный.Вторичные чувстваСпециалистам экстренных служб часто приписывают недостаток чувствительности и определенную черствость, но это, отмечают опрошенные РИА Новости спасатели, соответствует действительности только отчасти.По его словам, в экстремальной ситуации спасателям и пожарным важно установить контакт с пострадавшим, особенно если он находится в состоянии паники. Для этого специалисты экстренных служб Москвы обязательно представляются, объясняют ход своих действий и их целесообразность для того, чтобы человек в беде понимал, что будет происходить с ним и вокруг него. Четкое руководство облегчает спасательную операцию."Со стороны действительно может показаться, что мы равнодушны, потому что не бегаем по месту происшествия в ужасе, а спокойно докладываем обстановку по рации, вызываем необходимые службы и даем четкие команды. Да, мы делаем это с холодным и трезвым умом, но всегда думаем при этом о пострадавших. Нет такого, мол, "вытаскиваем всех поскорее, и по домам". Если чувствительность снижается до полного равнодушия к людям в беде, пора менять работу", – считает Денис.А вот абсолютного бесстрашия, свойственного экранным героям, у настоящих спасателей нет, и это не недостаток, а преимущество, считают они. По словам Соломко, отсутствие страха мешает принимать взвешенные решения, зато его принятие и проработка заметно улучшают качество работы.Когда специалист едет на свой первый пожар, конечно, переживает, может и голос дрогнуть, и мандраж есть, но с годами это проходит. Это не снижение чувствительности, а повышение профессионализма. Страх есть на любом пожаре, но ты ему не поддаешься, а работаешь с ним и контролируешь, заключает Король.Универсальные агентыКиногероев часто представляют мастерами на все руки: они и пожар потушат, и людей спасут, и поврежденное здание восстановят. В каком-то смысле реальных спасателей и пожарных тоже можно назвать универсальными специалистами, соглашается Денис Король."Около 20 лет назад пожарные части и аварийно-спасательные отряды работали каждый в своей сфере. Например, на ликвидации последствий ДТП пожарные тушили возгорание, а "аварийки" уже деблокировали людей из автомобилей с помощью необходимого инструмента. С 2005 года в пожарно-спасательном деле столицы начался новый этап, и сейчас я вхожу в штат пожарно-спасательного подразделения. Я огнеборец и спасатель, раз в три года прохожу необходимую аттестацию. В нашей машине лежат не только пожарные рукава, но также гидравлический инструмент: кусачки, ножницы, расширитель, так что мы можем проводить и аварийно-спасательные работы", - рассказывает пожарный.Соломко соглашается: спасатели, работающие на водных объектах современной Москвы, сегодня умеют не только плавать, погружаться с водолазным снаряжением и управлять катером. Параллельно они осваивают смежные профессии и полезные для работы в экстренных службах навыки."Помимо того, что я начальник станции, я еще и спасатель 1 класса, водолаз, парашютист, и промышленный альпинист — и это только часть освоенных мной профессий. Чтобы повышать квалификацию, необходимо постоянно осваивать дополнительные специализации. Например, обычному спасателю достаточно двух, третьего класса – три-четыре, а первого – уже около семи. Чем больше специальностей преобретает работник, тем более универсальным он становится, расширяется спектр задач, которые он может выполнить на месте происшествия — спасти утопающего с поверхности воды и найти его на глубине, эвакуировать пострадавшего с высоты, провести разведку на пожаре, принять участие в поисковой операции в лесу и многое другое", – заключает Соломко.

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https://ria.ru/20200519/1571633494.html

https://realty.ria.ru/20211102/spasateli-1757344197.html

https://realty.ria.ru/20200303/1567661480.html

https://ria.ru/20220222/uvlecheniya-1774056246.html

https://ria.ru/20210319/volontery-spasateli-1602312422.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва