Не сорвиголовы: чем настоящие пожарные и спасатели отличаются от киношных
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники финала городского конкурса "Московские мастера" по профессии "Пожарный" на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
Бесстрашное вхождение в огонь, экипировка как у агента 007, изящно запачканное гарью мужественное лицо – все эти штампы о пожарных и спасателях хорошо знакомы нам из кинематографа. Однако реальность далека от художественных декораций, особенно в работе специалистов экстренных служб. Корреспондент РИА Новости решил выяснить, насколько киношные образы огнеборцев и спасателей соответствуют действительности, и узнал у действующих работников пожарно-спасательных формирований Москвы, есть ли место героизму на месте происшествия.
Безрассудство и отвага
Кинематограф зачастую гипертрофирует образы представителей самых разных профессий: врачи идеально проводят сложнейшие операции в полевых условиях, блюда начинающих поваров занимают первые строчки в гастрономических рейтингах, а писатели получают не одну премию за очередной гениальный роман. Спасатели и пожарные мелькают на экранах реже других специалистов, зато эмоций у зрителя зачастую вызывают куда больше.
Профессиональным работникам экстренных служб непросто наблюдать за "коллегами" в кино, признается работник пожарно-спасательного отряда №313 ГКУ "Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) Москвы" Денис Король. Картинка, по его словам, получается намного красивее, чем реальность.
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"При презентации многих фильмов обозначается, что на съемочной площадке присутствовал консультант – например, по пожарному делу. Но, судя по результату, порой кажется, что его рекомендации либо не слышат, либо режиссер отдает предпочтение красивой картинке. В итоге практически каждый фильм содержит множество ляпов. Например, в одном сериале видел кадр: герой приезжает на задымление, заскакивает без аппарата (дыхательного аппарата со сжатым воздухом – ред.) в здание, вытаскивает пострадавшего на плече – герой! Ну какой он герой? Во-первых, он мог сам погибнуть, во-вторых, уменьшил протяженность своей жизни, потому что надышался продуктами горения", – делится впечатлениями Король.
В кино отвага работников экстренных служб действительно граничит с безрассудством, которое допустимо на экране, но абсолютно не оправдывает себя в реальности, соглашается начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Кирилл Соломко. Во время ликвидации последствий происшествия пожарные и спасатели в первую очередь должны руководствоваться прописанным регламентом, соблюдать правила личной безопасности и четко понимать масштабы произошедшего и продумывать возможные сценарии развития ситуации.
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"Ни один пожарный не "полетит" сломя голову прямо в пламя. Сначала необходимо изучить план здания, получить информацию о предполагаемой площади возгорания, собрать имеющиеся данные, поговорив с очевидцами. Обязательный пункт – обеспечение безопасности собственной жизни", – комментирует Соломко.
Он подчеркивает, что в реальности борцы с огнем никогда не забегают в охваченный пламенем дом, едва приехав. "Так только в фильмах бывает. Сначала мы оцениваем обстановку, проводим круговую разведку, проводим предварительное боевое развертывание. Это важно: если никто не просит помощи с фасада здания, это не значит, что в здании нет людей, возможно, они находятся со стороны двора. Если не осмотреться как следует, можно просто не заметить человека в беде", – добавляет Король.
Обязательная экипировка
Герои кино часто бросаются в огонь и воду в чем придется, а то и вовсе "в чем мать родила". Об экипировке и инструментах для спасения и говорить нечего, "суперменам" зачастую хватает исключительно физической силы.
Настоящие пожарные и спасатели – герои без плащей, зато с полноценным арсеналом необходимого оборудования, которое тщательно проверяется перед каждым патрулированием и выездом на место происшествия.
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"Неважно, едем мы на сработавшую противопожарную сигнализацию или задымление – на любую заявку мы выезжаем с дыхательными аппаратами и другим снаряжением. Из машины пожарные выходят уже в полной экипировке, потому что ни вернуться за аппаратом, ни зайти в горящую квартиру без него нельзя", – отмечает пожарный Денис Король.
Тем же принципам следуют спасатели на воде. По словам Кирилла Соломко, на патрулирования и выезды они отправляются в полной готовности к реагированию, на борту спасательного катера специалисты обязательно закрепляются страховочным концом.
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"Легкое водолазное снаряжение и небольшой литровый баллон со сжатым воздухом позволяют отработать до 10 минут под водой. Во время спасения человека счет идет на секунды, так что это достаточно большой отрезок времени. Человек в панике может начать царапаться, карабкаться по спасателю, поэтому работающих в водоеме коллег обязательно страхуют", – говорит начальник ПСС "Татарово".
Денис признает: четко регламентированные действия пожарных и спасателей, конечно, производят не такое яркое впечатление, как образ героя, заскакивающего в горящее окно ради спасения чужой жизни, однако специалисты экстренных служб работают не ради завораживающей картинки.
"Наша задача – спасти как можно большее количество людей за свою карьеру, и обеспечение собственной безопасности напрямую на это влияет. Чем качественнее наша подготовка, тем дальше мы сможем пройти, тем больше пострадавших получат помощь. Да, можно героически заскочить с голыми руками в первую попавшуюся дверь, схватить кого-то у входа и вытащить его на себе. Но если очаг возгорания большой, и надо идти дальше, вглубь квартиры? На одном вдохе долго не протянешь", – объясняет пожарный.
Вторичные чувства
Специалистам экстренных служб часто приписывают недостаток чувствительности и определенную черствость, но это, отмечают опрошенные РИА Новости спасатели, соответствует действительности только отчасти.
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"Действительно, с течением времени приходит опыт, учишься абстрагироваться от происходящего, не примерять ее на себя – если поддаешься эмоциям, выполнять работу качественно невозможно. Но это не значит, что нам все равно", – подчеркивает Соломко.
По его словам, в экстремальной ситуации спасателям и пожарным важно установить контакт с пострадавшим, особенно если он находится в состоянии паники. Для этого специалисты экстренных служб Москвы обязательно представляются, объясняют ход своих действий и их целесообразность для того, чтобы человек в беде понимал, что будет происходить с ним и вокруг него. Четкое руководство облегчает спасательную операцию.
"Со стороны действительно может показаться, что мы равнодушны, потому что не бегаем по месту происшествия в ужасе, а спокойно докладываем обстановку по рации, вызываем необходимые службы и даем четкие команды. Да, мы делаем это с холодным и трезвым умом, но всегда думаем при этом о пострадавших. Нет такого, мол, "вытаскиваем всех поскорее, и по домам". Если чувствительность снижается до полного равнодушия к людям в беде, пора менять работу", – считает Денис.
А вот абсолютного бесстрашия, свойственного экранным героям, у настоящих спасателей нет, и это не недостаток, а преимущество, считают они. По словам Соломко, отсутствие страха мешает принимать взвешенные решения, зато его принятие и проработка заметно улучшают качество работы.
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"Страх есть всегда, это естественная реакция на опасность, и именно он помогает нам совершать правильные действия. Осознавая страх, мы понимаем, какими последствиями может обернуться то или иное происшествие, и своим участием предотвращаем негативный сценарий", – объясняет начальник ПСС "Татарово".
Когда специалист едет на свой первый пожар, конечно, переживает, может и голос дрогнуть, и мандраж есть, но с годами это проходит. Это не снижение чувствительности, а повышение профессионализма. Страх есть на любом пожаре, но ты ему не поддаешься, а работаешь с ним и контролируешь, заключает Король.
Универсальные агенты
Киногероев часто представляют мастерами на все руки: они и пожар потушат, и людей спасут, и поврежденное здание восстановят. В каком-то смысле реальных спасателей и пожарных тоже можно назвать универсальными специалистами, соглашается Денис Король.
"Около 20 лет назад пожарные части и аварийно-спасательные отряды работали каждый в своей сфере. Например, на ликвидации последствий ДТП пожарные тушили возгорание, а "аварийки" уже деблокировали людей из автомобилей с помощью необходимого инструмента. С 2005 года в пожарно-спасательном деле столицы начался новый этап, и сейчас я вхожу в штат пожарно-спасательного подразделения. Я огнеборец и спасатель, раз в три года прохожу необходимую аттестацию. В нашей машине лежат не только пожарные рукава, но также гидравлический инструмент: кусачки, ножницы, расширитель, так что мы можем проводить и аварийно-спасательные работы", - рассказывает пожарный.
Соломко соглашается: спасатели, работающие на водных объектах современной Москвы, сегодня умеют не только плавать, погружаться с водолазным снаряжением и управлять катером. Параллельно они осваивают смежные профессии и полезные для работы в экстренных службах навыки.
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) МосквыНачальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы
Начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко
"Помимо того, что я начальник станции, я еще и спасатель 1 класса, водолаз, парашютист, и промышленный альпинист — и это только часть освоенных мной профессий. Чтобы повышать квалификацию, необходимо постоянно осваивать дополнительные специализации. Например, обычному спасателю достаточно двух, третьего класса – три-четыре, а первого – уже около семи. Чем больше специальностей преобретает работник, тем более универсальным он становится, расширяется спектр задач, которые он может выполнить на месте происшествия — спасти утопающего с поверхности воды и найти его на глубине, эвакуировать пострадавшего с высоты, провести разведку на пожаре, принять участие в поисковой операции в лесу и многое другое", – заключает Соломко.